Show pós-luta do UFC 303: Reação ao nocaute brutal de Alex Pereira sobre Jiri Prochazka, mais

A ascensão meteórica de Alex Pereira continuou na noite de sábado, quando ele nocauteou violentamente Jiri Prochazka na revanche pelo título dos meio-pesados ​​no evento principal do UFC 303. Após outro final marcante, “Poatan” permanece na divisão dos meio-pesados ​​para outra defesa de título, ou ele sobe para os pesados ​​para ter a chance de fazer história?

Mike Heck, Jed Meshew e Eric Jackman, do MMA Fighting, reagem ao UFC 303, à performance de Pereira, aos ajustes que ele fez desde a primeira luta com Prochazka e se uma mudança para a chance de capturar um terceiro título divisional sem precedentes pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Além disso, eles discutem o caos em torno do co-evento principal, Dan Ige entrando em cena com apenas algumas horas de antecedência para enfrentar Diego Lopes para substituir Brian Ortega, Lopes obtendo outra vitória no processo, o estoque de Ian Machado Garry após sua vitória por decisão contra Michael Page na abertura do card principal e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC 303 acima, ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde mais você conseguir seus pods.