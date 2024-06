Show pós-luta do UFC Arábia Saudita: Reação a Robert Whittaker destruindo Ikram Aliskerov

Robert Whittaker lembrou aos fãs que ainda é um dos melhores pesos médios do mundo ao despachar rapidamente o perigoso Ikram Aliskerov na luta principal do UFC Arábia Saudita. A vitória foi boa o suficiente para torná-lo o vencedor da luta principal do UFC 305 entre Dricus du Plessis e Israel Adesanya pelo título dos médios, ou Whittaker agora tem uma luta futura contra Sean Strickland?

Após o evento Fight Night de sábado em Riydah, Mike Heck, Jed Meshew e Eric Jackman do MMA Fighting reagem à vitória de Whittaker sobre Aliskerov no primeiro round, discutem o futuro de Aliskerov no futuro e para onde Whittaker vai a seguir. Além disso, eles discutem a vitória no co-evento principal de Alexander Volkov sobre Sergei Pavlovich, Kelvin Gastelum terminando uma semana horrível com uma vitória sobre Daniel Rodriguez, Paige VanZant competindo no Power Slap na próxima sexta-feira e muito mais.

Veja acima o show pós-luta do UFC Arábia Saudita. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.