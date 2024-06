Sika Anoa’i, membro do Hall da Fama da WWE, pai de Roman Reigns, morto aos 79 anos

Hall da Fama da WWE Sika para Anoa o pai do atual Superstar da WWE Reinados Romanos morreu aos 79 anos.

Um dos sobrinhos de Anoa’i, Jahrus Anoa’i anunciou a triste notícia na terça-feira … escrevendo em um post no Instagram: “Ele era muitas coisas: um pai trabalhador, um irmão carinhoso, um tio solidário e um avô orgulhoso.”

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

“Ele era um amigo querido para muitos, um membro amoroso da família cujo calor e bondade não tinham limites e uma inspiração para inúmeras pessoas”, continuou Jahrus. “Seu legado continuará a inspirar e elevar as gerações futuras, lembrando-nos do impacto que a vida de uma pessoa pode ter em tantas pessoas. Descanse em amor, tio Sika.”

Sika apareceu pela última vez na televisão WWE em 2020, quando ficou ao lado de Roman após sua partida no Hell in a Cell contra seu primo na vida real – Jey Uso .

Sika também foi o pai do falecido Matt Anoa’i – que lutou sob a bandeira da WWE como “Rosey”.

Sika e seu irmão, Afa Anoa’i , formou o popular Wild Samoans tag team durante seus dias de wrestling … e venceu o WWF World Tag Team Championships três vezes durante suas passagens pela promoção. Os dois também fizeram aparições em outras promoções fora do WWF.

Sika foi incluída no Hall da Fama da WWE em 2007… e mais tarde no Hall da Fama do Wrestling Profissional em 2012.