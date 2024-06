Simone Biles brilha nas seletivas olímpicas dos EUA; DiCello, Jones machucado

MINNEAPOLIS – Talvez a coisa mais notável na corrida de mais de uma década de Simone Biles redefinindo o que é possível na ginástica é como ela conseguiu se manter saudável enquanto praticava.

Ela é bem versada no perigo que espreita em cada curva, cada torção, cada aterrissagem. Bloquear tudo e seguir em frente pode ser sua maior habilidade, que foi posta à prova na sexta-feira à noite nas eliminatórias olímpicas dos EUA.

Antes de Biles pular nas barras assimétricas em seu primeiro evento, as esperanças de Kayla DiCello de se juntar a ela em Paris terminaram com uma ruptura no tendão de Aquiles direito a poucos metros de distância no salto.

Pouco tempo depois, Shilese Jones saiu cautelosamente da quadra com uma lesão na perna que deixou o status da seis vezes medalhista do campeonato mundial em dúvida.

É muita coisa para absorver, mesmo para um jovem de 27 anos que fez com que o impossível parecesse incrivelmente fácil tantas vezes e durante tanto tempo.

O encontro todo é, como Biles disse, “tão estressante, tão pesado”.

Ainda.

“Se conseguimos fazer isso, conseguimos fazer qualquer coisa”, acrescentou.

Então, embora tenha havido alguns momentos atipicamente desleixados no início, houve um toque do brilhantismo singular de Biles no final, em seu caminho para um total geral de 58.900, o que a colocou em posição de garantir uma vaga automática na equipe de cinco mulheres que será anunciada na noite de domingo.

Ainda assim, era difícil tirar da cabeça a imagem de duas de suas colegas saindo em lágrimas, tudo isso acompanhado de um medo constante que nunca vai embora, não importa quanto tempo você faça isso para viver.

“Há ansiedade”, disse Laurent Landi, co-técnico de longa data de Biles. “[Like]’Tudo bem, eu sou o próximo a se machucar? O que vai acontecer comigo?'”

O conselho de Landi foi simples e direto, há muito tempo a maneira mais eficaz de se comunicar com a maior estrela do movimento olímpico dos EUA.

“Você não pode controlar isso”, Landi disse a ela. “Portanto, controle o controlável.”

Simone Biles não estava no seu melhor, mas ainda assim terminou o primeiro dia das eliminatórias olímpicas com uma pontuação geral de 58.900, bem à frente da competição. Foto AP/Charlie Riedel

Biles fez. Mesmo em uma noite em que ela não estava em sua melhor forma incomparável, ela deixou poucas dúvidas de que continua no controle de sua ginástica e, talvez o mais importante de tudo, no controle de suas emoções.

Embora houvesse uma rotina de trave de equilíbrio estranhamente desleixada e instável que deixou Biles xingando para todas as câmeras verem, houve também uma ovação de pé que acompanhou seu salto Yurchenko Double Pike, aquele que leva seu nome no Código de Pontos do esporte e é entre as mais difíceis feitas no mundo por qualquer pessoa, homem ou mulher.

E assim é com Biles, que irá para Paris como grande favorita para garantir o ouro olímpico no individual geral que conquistou quando era adolescente em 2016.

Muita coisa aconteceu desde então: casamento, alguns títulos mundiais e uma viagem memorável para as Olimpíadas de Tóquio em 2020, onde ela se retirou de várias finais para se concentrar em sua saúde mental.

Ela tirou dois anos de folga das competições após retornar do Japão, mas tem se mostrado tão bem quanto sempre durante a maior parte dos últimos 12 meses, brincando após seu nono título nacional recorde no início deste mês que ela está “envelhecendo como um bom vinho”.

Biles dificilmente parece ser o único.

Jordan Chiles, 23, está avançando em direção a uma vaga olímpica assim como fez há três anos. Ela terminou entre as seis primeiras em todos os quatro eventos na sexta-feira, território inebriante considerando que as lesões no início deste ano pareceram diminuir suas chances de chegar a Paris.

Agora, nem tanto. Mesmo assim, Chiles riu quando questionada se sua experiência anterior neste local a ajudou a navegar pelas emoções complexas de um encontro que pode alterar a vida das cinco mulheres que ouvem seus nomes serem chamados no final.

“Não”, disse Chiles. “Eu literalmente estava dizendo isso esta manhã. Eu estava tipo, ‘Não importa qual competição eu tenha feito na minha vida, esta é a mais estressante que já fiz em toda a minha carreira.’ Porque é que uma noite é como se você descobrisse que conseguiu ou não.”

Chiles parece estar prestes a retornar ao maior palco de seu esporte. Assim como a atual campeã olímpica Sunisa Lee.

Lee, de 21 anos, que passou a maior parte dos últimos dois anos lutando contra problemas de saúde relacionados aos rins, usou duas séries excelentes nas barras assimétricas e na trave de equilíbrio diante de uma multidão local para terminar em terceiro.

Atrás de Lee estava Jade Carey, de 24 anos, a atual campeã olímpica em exercícios de solo. Carey, que passou os últimos três anos habilmente se equilibrando na linha entre a ginástica universitária e a de elite, terminou em segundo atrás de Biles no salto e em quarto no solo.

A maior questão que se aproxima de domingo centrar-se-á em quem ficará com o quinto lugar. Joscelyn Roberson, aos 18 anos, uma das atletas mais jovens no campo de 13 mulheres, usou um conjunto poderoso no solo para terminar em quinto.

No entanto, os dirigentes da USA Gymnastics enfatizam que não estão casados ​​com a ideia de ficar entre os cinco primeiros na ordem de classificação no final das provas, que foi o que aconteceu sob a liderança anterior em 2021.

Kaliya Lincoln obteve a segunda melhor pontuação no solo. Hezley Rivera parece estar melhorando a cada competição, e a suplente olímpica de 2020 e tetracampeã mundial, Leanne Wong, tem muita experiência internacional.

Jones, o principal ginasta americano que não se chamava Biles quando estava saudável, passou a maior parte dos últimos dois anos parecendo essencialmente uma fechadura. Isso provavelmente terminou antes mesmo de a competição começar oficialmente.

A jovem de 21 anos chegou ao Target Center já cuidando de um labrum levemente rompido no ombro direito. Então ela caiu desajeitadamente enquanto se aquecia no salto, torcendo o joelho esquerdo.

Ela saiu brevemente, mas voltou para ser apresentada ao resto do campo. Ela pulou o salto na primeira rotação, mas voltou a passar pelas barras irregulares, sua melhor prova.

Enquanto Jones conseguiu um excelente 14.625, mesmo fazendo uma rotina um pouco diluída, ela saiu cautelosamente do pódio. Ela conversou com a equipe médica por vários minutos antes de partir definitivamente.

Se Jones tentará tentar no domingo, não está claro. O que está claro – o que sempre esteve claro desde a estreia de Biles como sênior em 2013 – é que existe ela e todos os outros.