Simone Manuel vence 50 provas livres nas provas de natação olímpicas dos EUA

INDIANÁPOLIS – Simone Manuel venceu uma corrida individual nas Olimpíadas na última noite das seletivas de natação dos Estados Unidos, vencendo os 50 metros livres no domingo à noite.

Voltando da síndrome de overtraining, que atrapalhou seus preparativos para os Jogos de Tóquio, Manuel venceu a corrida frenética de uma ponta a outra da piscina em 24,13 segundos.

Ela pareceu um pouco surpresa quando viu o “1” ao lado de seu nome no placar, erguendo o punho enfaticamente. Ela continuou balançando a cabeça enquanto atravessava o convés.

“Eu não estava me sentindo muito confiante depois da noite passada”, disse Manuel, que foi apenas o quarto mais rápido na qualificação nas semifinais, quase meio segundo atrás de Gretchen Walsh. “Passei muito tempo assistindo corridas onde ganhei. Queria canalizar essa Simone porque sei que sou uma vencedora.”

Simone Manuel ficou toda sorrisos ao vencer os 50 livres em 24,13 segundos. Al Bello/Getty Images

Ela já havia conquistado uma vaga em sua terceira Olimpíada no revezamento 4×100 metros livre, mas agora ela tem um evento só para ela.

Manuel tentará somar um currículo já impressionante, com destaque para se tornar a primeira nadadora negra a conquistar uma medalha de ouro individual nos Jogos do Rio de Janeiro 2016.

Ela foi uma grande estrela nessas Olimpíadas, ganhando duas medalhas de ouro e duas pratas no geral.

Mas o tempo de Manuel começou a se adiantar aos Jogos de Tóquio, adiados pela pandemia. Depois de não conseguir se classificar nos 100 metros livres, ela revelou que havia sido diagnosticada com síndrome de overtraining.

Manuel se recuperou para ganhar uma vaga nos 50 metros livres, mas não se classificou para a final das Olimpíadas. Sua única medalha foi um bronze no revezamento 4×100 livre.

Após os jogos, Manuel recebeu ordens do médico para interromper todas as atividades físicas até que seu corpo se recuperasse. Ela finalmente voltou à piscina no início de 2023, mas não tentou se classificar para o campeonato mundial naquele verão.

Mas uma mudança para o Arizona, onde treinou com o técnico de longa data de Michael Phelps, Bob Bowman, começou a render dividendos.

Agora, ela tem outra corrida olímpica para mostrar.