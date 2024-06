SIPE instala iluminação nos novos abrigos de ônibus da zona urbana de Penedo

Os abrigos de ônibus instalados em Penedo, investimento da administração Ronaldo Lopes que atende uma cobrança antiga dos moradores, já são uma realidade na cidade e na zona rural do município.

Agora, além de proteger usuários do transporte coletivo do sol e da chuva, os abrigos estão recebendo melhorias do governo que honra seu compromisso com o povo.

Por meio da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE), todos os equipamentos instalados nos pontos de ônibus do perímetro urbano estão ganhando luminária.

O serviço está sendo realizado por eletricistas da SIPE, superintendência criada por Ronaldo Lopes que viabilizou investimentos nunca feitos em iluminação pública em Penedo.

As equipes estão nas ruas, trabalhando para dar mais dignidade e sentimento de segurança nos abrigos do transporte coletivo localizados na cidade, iniciativa inédita e importante destacada pelo Superintendente da SIPE, Ricardo Araújo,

“É muito satisfatório para podermos somar para o bem do povo de Penedo. Esses abrigos são reivindicações da população que, há décadas, ficava debaixo de sol e chuva, sem dignidade alguma, esperando o transporte público, e o prefeito Ronaldo Lopes prontamente atendeu este anseio e agora nós estamos instalando luminárias para que as pessoas sintam-se mais seguras, enquanto aguardam o seu transporte”, pontua Araújo.

Por Luis Dantas – Assessoria e Social Mídia SIPE