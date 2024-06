Sistema de desafio ABS definido para ser totalmente usado no Triple-A

A Liga Principal de Beisebol enviou um memorando aos diretores de fazenda na terça-feira indicando que, a partir de 25 de junho, todos os jogos Triple-A usarão o sistema de desafio automatizado de golpe de bola (ABS) em oposição ao ABS completo, que anteriormente era usado durante metade da semana.

A mudança é outra indicação de que a liga está avançando na implementação do sistema de desafio no nível da liga principal, embora o comissário Rob Manfred tenha dito que a mudança ainda está a pelo menos mais uma temporada de acontecer.

O memorando, obtido pela ESPN, diz que a pesquisa da liga indica que tanto o pessoal uniformizado (jogadores e treinadores) quanto os torcedores preferem um sistema de desafio ao ABS completo.

Escolhas dos editores

No sistema de desafio, os desafios para chamadas de bola e rebatidas são feitos pelo rebatedor ou receptor em tempo real, com o árbitro recebendo a resposta ao desafio por meio de um fone de ouvido. No ABS completo, toda chamada é feita para o árbitro.

Na primeira metade desta temporada na Triple-A, o ABS total foi usado para jogos de terça a quinta, enquanto o sistema de desafio foi usado para competições de fim de semana. Agora, todos os jogos terão o sistema de desafios.

Além disso, a Liga Internacional fará experiências com equipes recebendo apenas dois desafios por jogo, em vez de três, o que tem sido a norma. Essa mudança está sendo implementada em um esforço para reduzir a frequência de jogos de alto desafio. O memorando da liga indica que 89% dos torcedores acreditam que o número ideal de desafios por jogo é seis ou menos; no entanto, quase 40% dos jogos Triple-A apresentavam mais de seis. Em todos os casos, as equipes mantêm o desafio se forem bem-sucedidas.

Curiosamente, em pesquisas com torcedores e jogadores, a liga descobriu que eles não apenas preferem o sistema de desafio ao ABS total, mas também preferem o sistema atual – os árbitros fazem todas as decisões – ao ABS total:

61% do pessoal da equipe, incluindo jogadores, e 47% dos torcedores preferem o sistema de desafio.

28% do pessoal e 30% dos torcedores preferem árbitros humanos para fazer todas as chamadas.

Apenas 11% do pessoal e 23% dos fãs querem ABS completo.

De acordo com fontes familiarizadas com a experimentação nas ligas menores, o primeiro momento em que qualquer sistema poderá ser implementado nas ligas principais será em 2026.