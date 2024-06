Sophia Smith, do Thorns, tem banimento extra revertido após recurso da NWSLPA

A Associação de Jogadoras da Liga Nacional de Futebol Feminino interveio quando o recurso do Portland Thorns contra o cartão vermelho dado a Sophia Smith há duas semanas não só foi negado, mas uma suspensão adicional e multa foram acrescentadas.

Como resultado, Smith – o maior artilheiro da liga – jogará no domingo, quando os Thorns receberem o invicto Kansas City Current.

Smith, que também joga na seleção dos Estados Unidos, recebeu o segundo cartão amarelo nos últimos momentos da vitória dos Thorns por 1 a 0 sobre o North Carolina Courage.

A bola acabou na lateral e Smith viu o cartão, aparentemente por perda de tempo quando pareceu que ela moveu a bola para baixo do banco. Um segundo amarelo em uma partida resulta em cartão vermelho e significa que o jogador está suspenso para o próximo jogo.

Sophia Smith poderá jogar quando o Portland Thorns receber o Kansas City Current. Imagens Soobum Im/Getty

Os Thorns apelaram e um painel de revisão independente negou, acrescentando uma segunda suspensão de jogo para Smith e dobrando sua multa, anunciou a liga na terça-feira.

Como o painel decidiu que o recurso era “frívolo”, de acordo com as regras da liga, determinou que o Portland não pode fazer nenhum outro recurso até o final da temporada de 2025 e deve perder uma fiança de US$ 10.000.

Escolhas dos editores

A NWSLPA interveio e apelou da punição aplicada a Smith. Um comitê de revisão da NWSL deu provimento ao recurso e rescindiu a suspensão adicional e multa para Smith.

Smith cumpriu suspensão automática no fim de semana passado contra o Seattle Reign, empatando em 0-0.

No entanto, a liga disse que “a perda de seu título de US$ 10.000 e o direito de apelar para as temporadas de 2024 e 2025 por parte de Portland permanecerá”.