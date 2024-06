Sophie Cunningham compete com Angel Reese e Caitlin Clark na passarela da WNBA

Fênix Mercúrio jogador Sophie Cunningham fez uma declaração de moda ousada em seu último jogo quando entrou na Footprint Arena vestindo uma camisa enorme do Arizona Coyotes, suéter vermelho, salto alto e óculos escuros antes do jogo contra o Seattle Storm. A roupa atraente definitivamente fez as pessoas falarem, e ela até compartilhou o visual em sua conta nas redes sociais na noite seguinte.

A entrada de Cunningham causou grande agitação, com fãs e seguidores expressando suas idéias sobre seu estilo único. Um comentário em sua postagem dizia: “Eu não conhecia o seu jogo”, enquanto outro exclamava: “Senhor, tenha misericórdia!” Uma fã diferente simplesmente comentou: “Tudo bem”, mostrando uma série de reações à sua escolha de moda.

A nativa do Missouri tem feito sucesso na WNBA desde que foi convocada pelo Mercury em 2019. Com uma média de 7,6 pontos e 1,3 assistências por jogo em 156 jogos na carreira, ela provou ser um trunfo valioso para o time.

Notavelmente, Cunningham manteve uma precisão de arremesso de 35,8% na faixa de 3 pontos e até alcançou uma taxa de sucesso de 40% ou mais nas temporadas de 2021 e 2022. Suas impressionantes habilidades de tiro adicionaram profundidade à lista do Mercuryque já conta com jogadores veteranos como Diana Taurasi, Brittney Griner e Kaleah Copper.

Cunningham adiciona poder de fogo crucial à escalação do Mercury

No recente jogo contra o Storm, Cunningham contribuiu com cinco assistências e dois rebotes, mostrando sua versatilidade em quadra. Até agora nesta temporada, ela tem média de 7,9 pontos por jogosolidificando ainda mais seu impacto no desempenho da equipe.

A partir de agora, o Phoenix Mercury detém um recorde de 7-7, colocando-o no meio da classificação da WNBA e atrás do Storm por dois jogos na coluna de vitórias. Apesar das dificuldades da temporada anterior, com um recorde de 9-31 em 2021 e um recorde de 15-21 em 2022, a equipe está determinada a se recuperar.

Embora tenham ficado aquém nas finais da WNBA em 2021 contra o Chicago Sky, a presença de Cunningham sem dúvida contribuiu para os esforços contínuos da equipe para garantir vitórias e deixar uma marca na liga.

O estilo destemido e as proezas em quadra de Sophie Cunningham, sem dúvida, fizeram dela uma jogadora de destaque na WNBA, e seu impacto no Phoenix Mercury é inegável, à medida que eles continuam a lutar pelo sucesso na liga.