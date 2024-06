Spalletti: O fracasso da Itália na Euro 2024 é minha ‘responsabilidade’

O técnico da Itália, Luciano Spalletti, disse que assumiu total responsabilidade pela eliminação de sua equipe da Eurocopa na primeira fase, após uma derrota por 2 a 0 para a Suíça.

No entanto, o ex-técnico do Napoli, de 65 anos, também reclamou que não teve partidas suficientes para entrosar sua equipe antes da derrota, que marcou a primeira eliminação da Itália antes das quartas de final da Eurocopa em 20 anos.

“Eu tenho a responsabilidade”, disse Spalletti na entrevista coletiva após a partida.

“Fracassamos por causa da escolha do meu time, nunca depende dos jogadores.”

Spalletti disse, no entanto, que não teve tempo suficiente para conhecer melhor a equipe.

Todos os outros treinadores disputaram 30 ou mais jogos com as suas equipas antes do início do torneio, disse ele, acrescentando: “Só tive 10”.

Ele acrescentou: “Existe a possibilidade de construir algo, mas leva um pouco mais de tempo. Não tive muito. Se olharmos para os meus antecessores, quase todos tinham mais jogos do que eu.”

Spalletti foi nomeado técnico da seleção italiana em agosto de 2023, após a renúncia de Roberto Mancini.

Ele fez seis mudanças em sua escalação inicial contra os suíços, mas em vez de incutir energia e criatividade no time, eles pareciam desarticulados e sem criatividade, e mal conseguiram chutar a gol.

A Itália teve de jogar sem um dos seus jogadores mais impressionantes na Alemanha, o defesa suspenso Riccardo Calafiori.

Gols em cada tempo de Remo Freuler e Ruben Vargas deram aos suíços sua primeira vitória sobre o vizinho do sul em 31 anos e garantiram uma vaga nas quartas de final contra Inglaterra ou Eslováquia em Düsseldorf, em 6 de julho.

“Aquele gol no início do segundo tempo cortou nossas pernas, não fomos muito incisivos”, disse Spalletti aos repórteres. “O que fez a diferença foi o ritmo, tivemos um ritmo muito inferior ao deles no primeiro tempo. Até nos jogadores individuais o ritmo foi diferente.

“Ritmo e frescor sempre fazem a diferença, mudei os jogadores deixando eles se recuperarem e talvez no momento aqui não tenhamos condições de fazer mais que isso. ritmo.

Questionado se esperava que a Itália jogasse tão mal, o técnico da Suíça, Murat Yakin, disse que manter o sistema habitual e os jogadores em suas posições foi o suficiente para resolver o problema.

“Nós os mantivemos ocupados e os colocamos sob pressão”, disse Yakin aos repórteres. “Não é só que vencemos hoje, mas como vencemos hoje.”

Questionado se ele se prepararia para enfrentar a Inglaterra ou a Eslováquia nas quartas de final, Yakin acrescentou: “Vencemos um jogo importante, e isso é crucial. Quanto ao que acontecerá amanhã, o que virá depois disso, vamos nos preparar bem novamente para o nosso próximo adversário.”

