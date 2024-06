Starbucks processa Starbuds Flowers e alega cópia de logotipo de empresa de maconha

Aqui está um buzzkill para Starbuds Flowers … A Starbucks está levando o negócio da maconha móvel a tribunal e alegando que está roubando o famoso logotipo da marca de café.

De acordo com novos documentos legais obtidos pelo TMZ, a Starbucks está processando a Starbuds por violação de marca registrada. A Starbucks diz que a Starbuds, que vende maconha em um food truck convertido na cidade de Nova York, está copiando deliberadamente o icônico logotipo da sirene.

Não é preciso ser um especialista jurídico para ver as semelhanças aqui … mas a Starbucks vai em frente e expõe tudo em seu processo, alegando que o logotipo da Starbuds levantou o círculo verde de dois anéis e a sereia com coroa de seu café marca, mesmo usando as mesmas proporções.

No processo, a Starbucks afirma que a Starbuds pretende claramente copiar sua marca com um logotipo e nome igualmente confusos… e a gigante do café diz que está tentando impedir a Starbuds de usar as imagens, sem sucesso.

A Starbucks não está chateada apenas com o logotipo do caminhão de maconha… a corporação também afirma que a Starbuds está colocando as imagens em baseados pré-enrolados e outros produtos de maconha.

No processo, a Starbucks afirma que a Starbuds está tentando ganhar dinheiro com o reconhecimento de sua marca de longa data… confundindo os consumidores no processo.