Stormy Daniels fala sobre o julgamento de Donald Trump em vídeo de comédia stand-up

Daniels tempestuoso passou de testemunhar em tribunal aberto a falar a verdade no palco … porque ela mergulhou de cabeça na comédia stand-up – e o TMZ tem o vídeo.

A estrela pornô que virou testemunha do julgamento de Trump subiu ao palco em Nova Orleans na noite de quarta-feira para seu show “Stormy Daniels’ One-Night Stand”… e parece ter corrido bem com base na reação da multidão, que parecia empolgada com essa ela.