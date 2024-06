Suíça 1-1 Alemanha (23 de junho de 2024) Análise do jogo

A anfitriã Alemanha recuperou de uma desvantagem de gol para empatar em 1 a 1 com a Suíça no domingo, em Frankfurt, graças a um cabeceamento de Niclas Fullkrug nos acréscimos, levando-os à fase de mata-mata do Euro 2024 como vencedores do Grupo A.

O alemão Robert Andrich teve um gol anulado aos 17 minutos por falta na preparação, e 11 minutos depois Dan Ndoye marcou com uma finalização de voleio hábil para os suíços (que terminaram em segundo lugar no grupo) antes de acertar a trave dois minutos depois .

A Alemanha exerceu enorme pressão no segundo tempo, mas teve dificuldades para acertar os chutes, e o substituto Fullkrug teve que resgatá-los com seu gol aos dois minutos dos acréscimos.

A Alemanha enfrentará o segundo colocado do Grupo C, com Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia e Sérvia ainda na disputa, em Dortmund, no sábado. A Suíça enfrentará o segundo colocado do Grupo B no mesmo dia, em Berlim, sendo Itália, Albânia e Croácia seus potenciais adversários.