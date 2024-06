Suíça 3-1 Hungria (15 de junho de 2024) Análise do jogo

A Suíça teve um início excelente em sua campanha na Euro 2024 com uma vitória impressionante por 3 a 1 sobre uma Hungria propensa a erros no sábado, com os primeiros gols internacionais de Kwadwo Duah e Michel Aebischer, e Breel Embolo marcando no retorno de lesão.

Em busca de uma vaga nas oitavas de final em seu sexto grande torneio consecutivo, a Suíça era uma equipe elegante, composta, organizada e rápida no ataque, enquanto a seleção húngara era considerada os azarões do torneio cometendo inúmeros erros e lutando para entrar no jogo.

Em apenas sua segunda partida internacional, Duah colocou os suíços na frente com uma finalização certeira aos 12 minutos, quando foi ultrapassado por Aebischer, que aumentou a vantagem no final do primeiro tempo com um excelente chute de fora da área após uma defesa desleixada. .

O golo de Michel Aebischer deu à Suíça uma vantagem confortável ao intervalo.

A Hungria ficou em estado de choque, mas melhorou na segunda parte, com Barnabás Varga a desperdiçar uma oportunidade clara quando se viu no espaço, mas cabeceou ao lado do poste.

No entanto, ele encontrou a rede aos 66 minutos, agachando-se para cabecear um cruzamento certeiro de Dominik Szoboszlai e desencadear um esforço frenético para reagir, que os suíços defenderam com determinação, respondendo com uma série de chances próprias.

O substituto Embolo selou a vitória após outro erro húngaro nos acréscimos, levantando a bola por cima do goleiro e provocando comemorações frenéticas na Suíça.

“Comparo o futebol ao xadrez e hoje acertamos na tática”, disse o técnico suíço Murat Yakin.

“Concentrámo-nos em aproveitar ao máximo a nossa força e dificultamos muito a vida dos nossos adversários.”

A Suíça estava desesperada por um início forte no torneio, depois de passar por um grupo fraco em uma péssima campanha de qualificação, repleta de contratempos nos últimos jogos.

O melhor jogador da partida, Granit Xhaka, desempenhou um papel vital na vitória, controlando o ritmo de jogo, fazendo passes precisos e chegando duas vezes perto de marcar gols no final.

Aebischer e Duah foram trazidos de volta à selecção suíça e Embolo voltou a estar em forma após lesão e a sua selecção mostrou-se inspirada, com Aebischer no centro de vários ataques que expuseram a fragilidade da defesa húngara.

O início da Hungria no seu terceiro Campeonato Europeu consecutivo foi decepcionante, com grandes expectativas após uma série de 14 jogos sem perder que terminou apenas recentemente, e entusiasmo por Szoboszlai, que estreou no torneio como o capitão mais jovem da Euro aos 23 anos.

A Hungria enfrenta a Alemanha e a Suíça enfrenta a Escócia nas próximas partidas do Grupo A, na quarta-feira.

“A primeira parte foi muito má… fomos demasiado passivos”, disse o seleccionador húngaro Marco Rossi, lamentando os erros da sua equipa na defesa.

“Não pretendo apontar o dedo. Sou o treinador, por isso assumo a responsabilidade.”

“É difícil corrigir o tipo de erros que cometemos. Nossos jogadores não cometem erros como esse todos os dias”, acrescentou.