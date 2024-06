Suíça expõe fragilidades da Alemanha que podem assombrar os anfitriões da Euro

FRANKFURT, Alemanha — Agora sabemos que a Alemanha tem um Plano B, chamado Niclas Füllkrug. Depois que o atacante do Borussia Dortmund marcou o empate nos acréscimos para salvar o empate em 1 a 1 contra a Suíça e manter os anfitriões da Euro 2024 no lado mais suave da chave das oitavas de final, a grande questão sobre a equipe de Julian Nagelsmann é se ela pode ainda dependem do Plano A.

O cabeceamento de Füllkrug após cruzamento de David Raum no segundo minuto dos acréscimos foi o caso de dois substitutos se combinarem para resgatar a Alemanha de uma derrota que os teria feito perder o primeiro lugar do Grupo A para os suíços. Se isso tivesse acontecido, eles teriam ido a Berlim para uma eliminatória das oitavas de final no sábado, possivelmente contra a atual campeã Itália, e depois possíveis encontros com Inglaterra e França antes que pudessem sequer pensar em quem poderiam enfrentar na final em julho. 15.

Indo para a Euro 2024, Nagelsmann disse que tinha um “plano de emergência” pronto para ser usado quando a Alemanha estivesse em apuros. Com o tempo passando, parecia que ele tinha feito exatamente isso, mas o ex-técnico do Bayern de Munique disse que Füllkrug apenas fez o que era esperado dele.

“Eu não usei isso [emergency] plano”, disse Nagelsmann em sua coletiva de imprensa pós-jogo. “Nossos substitutos foram bastante óbvios e marcamos o empate. Queríamos jogar o cruzamento assim.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Estes são os momentos que realmente precisamos [Füllkrug] e ele entrega, mas está apresentando bons argumentos para começar e sair do banco. Isso é boa e má sorte para ele, na verdade.

“Corremos riscos, mas se você não correr riscos não ganha nada e nós arriscamos e empatamos.”

Ao conquistar o ponto, a Alemanha enfrentará agora o vice-campeão do Grupo C em Dortmund e, em seguida, um provável confronto com a Espanha nas quartas de final, portanto, liderar o grupo poderá proporcionar apenas uma breve pausa no confronto com um favorito para vencer a competição. Mas o ímpeto é importante num torneio internacional devido à necessidade de disputar tantos jogos num período tão curto, e o golo de Füllkrug garantiu que a Alemanha mantivesse o seu ritmo de ataque.

Sim, não conseguiram vencer o Grupo A com um registo 100 por cento vitorioso e também não conseguiram vencer os seus vizinhos pela primeira vez desde 2008, mas Füllkrug exemplificou o espírito e a luta desta equipa alemã. Nagelsmann aproveitará tudo o que vale a pena nos próximos dias, enquanto começa a traçar o caminho para a final.

No balanço positivo, o jovem seleccionador da Alemanha irá apontar que dois dos seus suplentes tiveram um impacto decisivo. Ele vai enfatizar a profundidade de seu elenco e como sua equipe está há sete jogos sem perder, depois de terminar 2023 com cinco derrotas em oito jogos, incluindo derrotas em casa contra Japão e Turquia.

A Alemanha pareceu muito menos impressionante na final da fase de grupos contra a Suíça do que contra a Escócia e a Hungria. Kevin Voigt/GettyImages

No entanto, quando analisar o desempenho contra a Suíça com a sua equipa de apoio, Nagelsmann terá motivos para preocupação porque a equipa de Murat Yakin expôs uma série de fraquezas na escalação da Alemanha e sugeriu que duas vitórias confortáveis ​​contra a Escócia e a Hungria deram uma falsa impressão da verdadeira força. dos anfitriões.

Esta foi uma noite em que as jovens estrelas alemãs, Jamal Musiala e Florian Wirtz, não conseguiram abrir caminho aos seus adversários. Ambos foram substituídos aos 76 minutos, com a Alemanha a perder e Nagelsmann a precisar de encontrar um novo caminho para a baliza que a sua equipa necessitava, assim como Füllkrug e Leroy Sané.

Na defesa, tendo apostado na escolha de Jonathan Tah e Antonio Rüdiger, apesar de ambos estarem a um cartão amarelo de perderem a eliminatória dos oitavos-de-final, Nagelsmann viu os avançados suíços Breel Embolo e Dan Ndoye darem aos seus dois defesas-centrais um momento tórrido com os seus ritmo, força e movimento.

Ndoye marcou o gol da Suíça no primeiro tempo quando escapou de Tah para chutar de 6 jardas, enquanto Embolo deu a Rüdiger e Tah uma noite contundente com sua tenacidade. Para coroar uma noite ruim para os dois defensores da Alemanha, Tah recebeu o cartão amarelo que o exclui do próximo jogo.

Euro 2024: Notícias, características e reações Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, resultados e cobertura do Euro 2024: Agenda | Listas | Previsões (E+)

No meio-campo, Toni Kroos e Ilkay Gündogan foram dominados e dominados pelos impressionantes Granit Xhaka e Remo Freuler.

Se não fosse uma decisão de impedimento apertada aos 84 minutos, quando Ruben Vargas viu uma boa finalização anulada, a Suíça teria selado a vitória e o primeiro lugar, independentemente do heroísmo tardio de Füllkrug.

Os grandes jogadores da Alemanha não compareceram à festa – Kai Havertz foi outro que teve uma noite frustrante – mas, apesar do não comparecimento coletivo, eles ainda conseguiram somar um ponto e se salvar da derrota. Tudo isso é importante porque a forma como os resultados são alcançados e a forma como são alcançados pode significar que os empates por vezes injetam mais confiança nas equipas do que as vitórias.

Por enquanto, porém, pelo menos publicamente, Nagelsmann está transmitindo a mensagem de que tudo está indo conforme o planejado.

“O ponto é bem merecido porque arriscamos muito no final do jogo”, disse ele. “Foi um jogo muito bom, fizemos nove remates contra dois remates à baliza, por isso foi bem merecido que recuperámos”.

Talvez sim, mas a Suíça mostrou que a Alemanha não é tão forte, pois levou-nos a acreditar nos dois primeiros jogos. Nagelsmann poderá precisar usar esse plano de emergência mais cedo do que esperava.