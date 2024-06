Sun continua dominando Fever e mantém Caitlin Clark em 10º lugar

UNCASVILLE, Connecticut – DiJonai Carrington marcou 22 pontos, o melhor da temporada, DeWanna Bonner somou 17 e o Connecticut Sun superou o Indiana Fever por 89-72 na noite de segunda-feira, conquistando sua 11ª vitória consecutiva na série.

Connecticut (10-1), que venceu três jogos contra o Indiana (3-10) nesta temporada, não perde para o Fever desde 3 de julho de 2021. O Sun se tornou o segundo time da WNBA nesta temporada a alcançar 10 vitórias e o Fever é o segundo time a perder 10 jogos.

A estrela do Indiana, Caitlin Clark, terminou com o quarto menor número de pontos da temporada, acertando 3 de 8 em campo para 10 pontos – todos no primeiro tempo. Ela cometeu sua quarta falta faltando 4:41 para o fim do terceiro quarto e não jogou no período final.

Fãs em Connecticut gritavam “Queremos Caitlin! Queremos Caitlin!” no meio do quarto.

Clark teve a bola roubada perto do meio da quadra e Carrington correu para o outro lado para uma bandeja que mal bateu a campainha do intervalo para dar a Connecticut uma vantagem de 55-35. O Sun fechou o primeiro tempo com uma sequência de 16-4.

Connecticut começou o terceiro quarto com uma explosão de 14-6 para chegar a 69-41.

Tyasha Harris e Brionna Jones adicionaram 11 cada uma para Connecticut, que vinha de uma derrota por 82-75 para Nova York no sábado. Tiffany Mitchell somou 10 pontos e Alyssa Thomas fez sete pontos, 18 rebotes e sete assistências. O único triplo-duplo de Thomas nesta temporada foi contra o Fever na abertura da temporada.

Aliyah Boston fez 14 pontos, 12 rebotes e cinco assistências em seu segundo duplo-duplo nesta temporada pelo Indiana. Lexie Hull somou 10 pontos saindo do banco.

Connecticut inicia sua primeira viagem de dois jogos da temporada na quarta-feira contra o Chicago.