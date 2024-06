Sunny Hostin chama J Lo Flying Commercial de uma mudança completa de ‘Jenny From the Block’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Hospedagem ensolarada diz que é humanizador ver Jennifer Lopez voando comercial e um sinal claro de que ela ainda pode ser uma garota humilde do Bronx … mesmo estando a um mundo de distância do “quarteirão”.

Tivemos uma terça-feira ensolarada do lado de fora do ABC Studios em Nova York, onde nosso fotógrafo perguntou a ela sobre as imagens que obtivemos de J Lo sentado em um assento na janela é um voo da Air France da Itália para a França. Agora, ela estava voando na classe executiva, mas ainda está muito longe de seu estilo de vida habitual em jato particular.

Sunny diz que as viagens aéreas comerciais tornam Jennifer mais parecida com uma mulher do povo… e ela gosta do fato de a cantora/atriz/dançarina ainda poder voar dentro das normas, apesar de toda sua fama e fortuna.

Em outras palavras, Sunny – que é do Boogie Down Bronx – diz que J Lo ainda se sente confortável em sua personalidade de “Jenny from the Block”… e está feliz que a cantora/atriz não esteja esquecendo suas raízes.



Embora tenhamos visto muitas celebridades voando em ônibus ao longo dos anos – Sunny diz que ainda o faz – ainda é uma exceção à regra… especialmente para uma celebridade como J Lo.

Alguns fãs podem ver isso como Jennifer tentando economizar algum dinheiro como ela fez Ben Affleck parece ser indo em direção ao divórciomas Sunny diz que é mais profundo do que isso.