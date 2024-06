Suposto vilão de ‘Dancing for the Devil’ foi investigado por policiais, casos encerrados

O suposto vilão abordado em ‘Dancing for the Devil’ da Netflix foi objeto de duas investigações criminais anteriores, mas nenhuma delas resultou em qualquer acusação… apurou o TMZ.

Fontes policiais nos dizem que dois casos de agressão sexual foram movidos contra Robert Shinn e reportado ao LAPD em agosto de 2023 – que acompanha o que foi abordado no documento … com alguns de seus acusadores se apresentando e notando que haviam ido à polícia.

Fomos informados de que um dos casos foi aberto por um ex-membro do 7M Kylie Douglas , cuja história foi apresentada no documento. Nossas fontes dizem que o LAPD conduziu uma investigação e o caso acabou chegando ao Ministério Público da cidade de Los Angeles.

Outro caso foi aberto e submetido ao Gabinete do Procurador da Cidade de Los Angeles também em agosto passado – mas fomos informados de que eles rejeitaram os dois casos em abril deste ano – citando evidências insuficientes e um atraso significativo na notificação como as razões para não trazer quaisquer cobranças.

Shinn ganhou destaque com o recente lançamento do documento … que caracterizou sua organização como o “7M TikTok Cult” e levantou preocupações sobre o dançarino Miranda Derricko envolvimento de Shinn com Shinn e sua empresa. Ele é chamado de BS por essas acusações.