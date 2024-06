Tai Tuivasa vs. Jairzinho Rozenstruik agreed for UFC 305 in August

Os pesos pesados ​​Tai Tuivasa e Jairzinho Rozenstruik devem se enfrentar no próximo card do UFC 305, que acontece em Perth, na Austrália, no dia 17 de agosto.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting no sábado, com os dois lutadores concordando verbalmente com o confronto.

Tuivasa está atualmente em 9º lugar no peso pesado no MMA Fighting Global Rankings, enquanto Rozenstruik está em 15º lugar.

Por Tuivasa, ele volta para casa, na Austrália, na esperança de encerrar sua atual sequência de quatro derrotas no UFC. Mais recentemente, Tuivasa foi finalizado por Marcin Tybura no primeiro round em março.

Nas quatro derrotas, Tuivasa caiu duas vezes por nocaute e duas finalizações. Ele tenta acabar com sua derrapagem e potencialmente salvar seu emprego quando retornar em agosto.

Enquanto isso, Rozenstruik busca aproveitar a recente vitória sobre Shamil Gaziev, que o colocou de volta no caminho certo após derrota por finalização para Jailton Almeida. No geral, Rozenstruik fez 2-3 em suas últimas cinco lutas, mas ele pretende vencer a segunda luta consecutiva pela primeira vez desde que fez quatro lutas consecutivas para iniciar sua carreira no UFC.

Tuivasa x Rozenstruik se junta a um card crescente rumo ao UFC 305 com o campeão dos médios Dricus du Plessis defendendo seu título na luta principal contra Israel Adesanya.