Taylor Swift continua a mostrar seu amor por Travis Kelce enquanto está no palco

Taylor Swift é de cabeça curada apaixonada por Travis Kelce – e ela continua a mostrar isso enquanto se apresenta no palco.

O último grito da estrela pop para seu namorado veio na sexta-feira, enquanto ela tocava sua famosa música, “Midnight Rain”, no Aviva Stadium em Dublin, Irlanda.

Confira o breve vídeo… Taylor estava cantando e apontando para a multidão lotada antes de fazer a famosa pose de Travis imitando um arqueiro quando ele jogou no tight end para o Kansas City Chiefs.

Esta foi a segunda vez na memória recente que Taylor fez o movimento de Travis no palco na frente de uma plateia ao vivo – e pareceu correr bem.

CALE A BOCA A POSIÇÃO DO ARQUEIRO pic.twitter.com/IL601s0yrw

A primeira vez que ela fez isso foi em seu show no fim de semana passado no Estádio de Wembley, em Londres. Taylor imitou a pose do arqueiro enquanto canta seu hit, “So High School”.