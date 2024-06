Taylor Swift diz que álbum de fantasia ‘folclórico’ foi inspirado na Irlanda

Taylor Swift fez um local irlandês inteiro desmaiar de orgulho no sábado à noite, depois de dizer a eles que seu país foi a inspiração e as imagens por trás de seu álbum, “Folklore”.

Taylor estava se apresentando no Aviva Stadium, em Dublin, quando disse à multidão lotada: “‘Folclore’ em geral, pertence apenas à Irlanda.” Ela continuou explicando como começou a escrever o álbum dois dias após o início da pandemia e: “Como imaginei o mundo do álbum parecendo [was like] Irlanda. Contação de histórias com muitos personagens diferentes. Vocês também têm isso sob controle. Isso é muito irlandês, a narrativa.”