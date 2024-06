Taylor Swift engole inseto durante show da Eras de Londres, capturado em vídeo

A estrela pop subiu ao palco pela terceira noite consecutiva no Estádio de Wembley… e durante a versão de 10 minutos de “All Too Well”, houve uma mosca na sopa – também conhecida como boca dela.

Enquanto isso, Taylor também teve um doce surpresa para a multidão no show de domingo, trazendo o namorado vestido de smoking, Travis Kelce no palco durante a parte “The Tortured Poets Department” de seu set.

Enquanto fazia uma peça teatral, Taylor fingiu estar inconsciente e o tight end estrela do KC Chiefs deu-lhe uma assistência, pegando-a e carregando-a pelo palco. Taylor então vestiu uma jaqueta e salto alto para o segmento “I Can Do It With a Broken Heart”.