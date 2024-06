Taylor Swift insulta Kim Kardashian no concerto ‘Eras’ de Wembley em Londres

A conclusão de Taylor foi agradecer profusamente à multidão por ter vindo em massa. Ela tocará no famoso Estádio de Wembley 8 vezes neste verão e lotou o local com capacidade para 90 mil pessoas no último show.

Aí ela disparou… “Por outro lado, isso realmente me faz pensar que toda vez que alguém fala merda, isso só me faz trabalhar ainda mais e me deixa ainda mais durona. Então, isso também me deixa extremamente grato por essas pessoas.”