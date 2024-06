Taylor Swift responde a Dave Grohl, sugerindo que ela não se apresenta ao vivo

Taylor Swift não está tomando Dave GrohlO comentário sobre sua turnê “Eras” foi muito gentil – e ela aproveitou a primeira oportunidade possível para responder, declarando que ela e sua banda, de fato, tocam ao vivo!

ICYMI … o vocalista do Foo Fighters apareceu para fazer uma escavação no pop star no sábado, brincando, a turnê de sua banda é chamada de “Errors Tour”, já que eles “na verdade tocam ao vivo”… parecendo implicar que Taylor não o faz.

🏟️| Taylor grita sobre sua incrível banda, equipe e colegas artistas após ser aplaudida de pé 🫶 “Cada um dos membros da minha banda, cada um da nossa equipe, minha banda que vai tocar ao vivo para vocês por 3,5 horas esta noite, eles merecem muito isso. pic.twitter.com/7E9CKcIAa4 – Atualizações de Taylor Swift 🩶 (@swifferupdates) 23 de junho de 2024

Bem, menos de um dia depois daquela suposta escavação, Taylor pareceu responder diretamente a Dave durante a noite 3 de sua residência no Estádio de Wembley… enquanto ela chamava sua banda de uma maneira particular.

Ela disse à multidão lotada de torcedores dos Swifties… “Cada um dos membros da minha banda, cada um da nossa equipe, minha banda que vai tocar ao vivo para vocês por 3,5 horas esta noite, eles merecem muito isso. E então faz cada um dos meus colegas artistas.”

Só para constar, a turnê “Eras” também teve seu quinhão de contratempos… com Taylor interrompendo o show várias vezes durante o show até ajudar fãs doentes. Ela também notavelmente inalou um bug durante o show de domingo à noite… provando que ela realmente está cantando no palco.

Embora Taylor possa ter se ofendido com o comentário de Dave, o roqueiro provavelmente estava apenas tentando zombar do fato de eles terem duelado em shows no Reino Unido. O Foo Fighters subiu ao palco no Estádio de Londres no sábado à noite… que fica do outro lado da cidade de Wembley, onde Taylor e companhia. estavam atuando.



É seguro dizer que a maioria dos olhares do Reino Unido estavam voltados para o Estádio de Wembley neste fim de semana… enquanto uma série de convidados famosos compareciam aos shows de Taylor em Londres – incluindo Príncipe William, Tom Cruise, Ashton Kutcher dar Mila Kunisentre outros.

Porém, o maior VIP da noite foi o namorado de Taylor Travis KelceQuem juntou-se ao vencedor do Grammy no palco para a era do ‘Departamento de Poetas Torturados’ de seu show.

A estrela da NFL se juntou aos dançarinos de Taylor para ajudá-la a se vestir para sua apresentação de “I Can Do It With a Broken Heart” … até mesmo fazendo uma pequena dança no palco em determinado momento.



