Taylor Swift retorna em grande estilo a Londres, onde Travis Kelce e família deverão comparecer

Taylor Swift fez um retorno triunfante a Londres, onde dará início a uma série de shows altamente aguardados no Estádio de Wembley. A cantora de 34 anos deve se apresentar um trio de shows começando hoje à noite, 21 de junhomarcando seu primeiro retorno à cidade desde que se despediu após sua separação de Joe Alwyn.

A excitação em torno do regresso de Taylor é palpável, com os fãs já a aglomerarem-se em Wembley em antecipação à sua actuação. Londres foi transformada na “cidade de Taylor”, com murais dedicados à cantora surgindo por toda a cidade. A atmosfera é elétrica enquanto os Swifties aguardam ansiosamente o início da Eras Tour na capital.

Ativistas do petróleo têm como alvo o jato de Taylor Swift no aeródromo VIP de Londres

Com capacidade para 90.000 pessoas, O Estádio de Wembley é um dos maiores locais do Taylor’s Eras Tour. Os fãs receberam um plano detalhado de assentos da Ticketmaster, permitindo-lhes dar uma espiada na visão do show. A expectativa aumenta à medida que os espectadores se preparam para experimentar o setlist de três horas de duração de Taylor neste local icônico.

A conexão de Taylor com Londres vai além de suas próximas apresentações. A cidade tem um significado pessoal para a cantora, pois foi onde ela residiu durante seu relacionamento com Joe Alwyn. O casal namorou por seis anos antes de a notícia de sua separação surgir em abril de 2023. Acredita-se que a música de Taylor, “So Long, London”, apareceu em seu álbum “Os Departamentos dos Poetas Torturadost”, reflete suas emoções em torno do fim do relacionamento.

Espera-se que Travis compareça

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente o início dos shows de Taylor em Londres, eles também podem esperar seu retorno em agosto para mais cinco apresentações no Estádio de Wembley. A expectativa e excitação em torno dos shows de Taylor em Londres são uma prova de sua popularidade duradoura e da forte conexão que ela tem com seus fãs.

Além disso, pensa-se que Travis Kelce e toda a família Kelce comparecerão aos shows da Eras Tour em Londres, com os fãs especulando que todos eles aparecerão enquanto ela tomar conta da capital.

Enquanto Taylor Swift se prepara para subir ao palco do Estádio de Wembley, a agitação em torno de seu retorno a Londres é inegável. Com suas performances poderosas e fãs dedicados, fica claro que a presença de Taylor na cidade continuará a cativar o público nos próximos anos.