Taylor Swift salva o dia: apaga fogo na cozinha de sua casa em Nova York depois de uma festa difícil com amigos

Taylor Swift definitivamente não tem medo de um pouco de fogo, como ficou comprovado quando ela e Gracie Abrams teve que lidar com uma vela caída que causou um incêndio em sua casa em Nova York. Segundo Gracie, eram quase 6h da manhã quando eles tiveram que pausar a noite das meninas para lidar com a situação. Eles ouviram a vela cair no início da noite, mas Taylor inicialmente pensou que era apenas um de seus gatos fazendo barulho.

Felizmente, Taylor foi rápido em pegar um extintor e apague o fogo antes que alguém se machuque. Gracie a elogiou, dizendo: “Ela era uma lenda. Não sei como nesta hora ou em nosso estado ela sabia o que fazer.”

A maneira graciosa de Taylor Swift lidar com um momento estranho

A noite também incluiu alguns momentos divertidos, já que Gracie relembrou cantando e dançando com Taylor em seu álbum inédito Álbum do Departamento de Poetas Torturados. Eles até colaboraram em uma nova música chamada “Us”, que se originou de uma faixa instrumental enviada pelo produtor Aaron Dessner.

Gracie compartilhou: “Algo chamou nossa atenção ao mesmo tempo com muita força e rapidez. Então, corremos para o piano e começamos a escrever essa música… Eu costumava fantasiar sobre esse tipo de coisa quando criança”.

Abrams compartilha memórias inesquecíveis da noite das garotas

Gracie teve muitas outras experiências inesquecíveis com Taylor no ano passado, principalmente durante a Eras Tour, onde abriu para o vencedor do Grammy. Ela até se juntou a Taylor no palco para um dueto de seu hit de 2020 “Sinto sua falta, sinto muito” durante uma parada em Ohio. Refletindo sobre o tempo que passaram juntos, Gracie expressou seu entusiasmo: “NOSSO ÚLTIMO E 30º ERAS SHOW ESTA NOITE”.

Em entrevista publicada em 18 de junho, Gracie também revelou que ela e Taylor tiveram uma “tosse insana por causa da fumaça do extintor de incêndio durante semanas”. Apesar do acidente, está claro que o vínculo entre eles só ficou mais forte através dessas experiências compartilhadas.

A bravura de Taylor Swift em lidar com o fogo e a sua colaboração criativa com Gracie Abrams demonstram não só o seu raciocínio rápido numa crise, mas também a sua capacidade de transformar qualquer situação num momento memorável e inspirador.