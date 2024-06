Taylor Swift traz Travis Kelce ao palco e faz uma peça completa com ele

Taylor Swift está misturando negócios e prazer – finalmente trazendo Travis Kelce subiu ao palco com ela em Londres no domingo… e temos que dizer que ele acertou em cheio na coreografia.

Tudo isso aconteceu durante a parte de seu set de “The Tortured Poets Department”… como parte da introdução de “I Can Do It With a Broken Heart”, ela fingiu ter um acesso de raiva e desabar no palco.