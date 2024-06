Técnico da Dinamarca critica apelos do VAR em jogo decisivo contra a Alemanha

DORTMUND, Alemanha — O técnico da Dinamarca, Kasper Hjulmand, criticou as “regras ridículas de toque de mão” e disse que “o futebol não deveria ser assim” depois que duas decisões do VAR no espaço de dois minutos contra seu time ajudaram a Alemanha, anfitriã da Euro 2024, a garantir uma vitória por 2 a 0 nas oitavas de final em Dortmund.

O árbitro da Premier League, Michael Oliver, anulou um gol de Joachim Andersen aos 48 minutos após uma intervenção do VAR que destacou um impedimento marginal envolvendo o meio-campista dinamarquês Thomas Delaney.

Dois minutos depois, Oliver marcou um pênalti para a Alemanha depois que os oficiais do VAR Stuart Attwell e David Coote pediram que ele revisasse um aparente toque de mão de Andersen no cruzamento de David Raum. Kai Havertz marcou de pênalti para colocar a Alemanha na frente por 1 a 0, e Jamal Musiala então acrescentou o segundo gol dos anfitriões no final do tempo.

Mas um irritado Hjulmand questionou o uso do VAR após o jogo e observou que ambas as decisões foram contra a sua equipe.

“Foi decidido por duas decisões do VAR”, disse Hjulmand. “Eu tenho a foto aqui [of the Delaney offside]. Era um centímetro. Não faz sentido, não é assim que deveríamos usar o VAR.

“E depois de alguns minutos, é um pênalti [to Germany]. Estou tão cansado das regras ridículas do handebol. Não deveríamos exigir que o defensor jogue com mãos como essas. Ele [Andersen] estava correndo normalmente, é uma situação normal e ele foi atingido pela bola a um metro de distância.

“Raramente falo sobre estas decisões, mas foram muito decisivas para este jogo. Estar na frente por 1-0 teria sido muito importante e mudaria tudo para a nossa equipa.

“Boa sorte para a Alemanha, mas, na minha opinião, não é assim que o futebol deveria ser.”

O técnico da Dinamarca, Kasper Hjulmand, ficou furioso com duas decisões do VAR na derrota de sua equipe para a Alemanha. KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, admitiu que não teve escrúpulos com as reclamações de Hjulmand, dizendo que apresentaria o mesmo argumento se a decisão fosse contra sua equipe.

“Tivemos um pênalti e entendo que a Dinamarca ficou incomodada com isso”, disse Nagelsmann. “É bem duro, ele não fez de propósito, mas essa é a regra. Eu teria ficado chateado se tivesse acontecido o contrário, no entanto.”

Apesar das duas decisões cruciais contra seu time, Hjulmand disse que continua apoiando o uso do VAR.

“Sempre gostei do VAR”, disse ele. “Acho que a tecnologia pode fazer algo bom para o esporte, mas, na minha opinião, quando uma decisão é boa, ela deve ser visível da lua e não depender de alguns centímetros. É suposto ser clara e óbvia.

“Mas quando é assim, é um pouco questionável. Também deveria ser mais rápido. Tem que haver uma maneira de melhorar isso.

“Já fomos ensinados em seminários muitas vezes a explicar a regra do handebol e nos perguntamos o que é um movimento natural?

“Quando nos dizem que esta não é uma posição natural para o handebol porque o jogador tem que ter os braços estendidos para correr. Apenas me diga qual é a regra.”

A UEFA emitiu um comunicado em seu site defendendo a decisão sobre o toque de mão e o uso de tecnologia para detectar o toque de mão por Andersen.

“Durante a partida entre Alemanha e Dinamarca, a tecnologia de bola conectada alojada dentro da bola Fussballliebe da Adidas mostrou que o zagueiro dinamarquês Joachim Andersen tocou na bola com a mão dentro da área”, disse a UEFA.

“Neste caso, o sensor foi capaz de registrar com precisão o toque da mão do jogador com a superfície da bola.

“O ‘batimento cardíaco’ da bola mostrado na transmissão é o mesmo que o árbitro vê durante a revisão em campo e discerne o ponto de contato com precisão de cinco centésimos de segundo.”

Hjulmand, por sua vez, defendeu a decisão do árbitro Oliver de tirar os dois times do campo no primeiro tempo devido a uma tempestade elétrica.

“Eu não estava assustado, mas estava procurando pelos jogadores”, ele disse. “Eu estava envolvido em um jogo na Dinamarca quando o raio atingiu um dos meus jogadores, então eu sei o quão perigoso pode ser.

“O raio caiu bem sobre o estádio, vi a reação dos meus jogadores e foi a coisa certa a fazer.”