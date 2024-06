Técnico da Hungria espera que Martin Ádám silencie trolls da internet

O atacante húngaro Martin Ádám marcando no Campeonato Europeu seria a resposta perfeita aos comentários negativos online sobre sua grande estrutura, disse o técnico Marco Rossi na terça-feira.

O jogador de 29 anos entrou no final da derrota da Hungria no Grupo A da Euro 2024 para a Suíça, com pessoas nas redes sociais destacando a aparência do jogador de barba comprida, 6 pés e 3 polegadas, que pesa cerca de 86 kg (190 libras). ).

Ádám, apelidado de “Viking Húngaro”, disse que normalmente ria dos comentários sobre sua constituição física, mas seu técnico Rossi disse que ataques pessoais eram inaceitáveis.

“Vemos as imagens ou fotografias [memes]os idiotas [who] estão no teclado [or] corajosamente em seus computadores – desde que seja assim, é aceitável porque não podemos controlar as mentes dessas pessoas”, disse o italiano em entrevista coletiva.

“Mas quando nos blogs as pessoas ofendem os jogadores, bem, isso é inaceitável. Isso é desrespeitoso. Portanto, é muito desagradável o que aconteceu com ele. Seu corpo e constituição são o que são desde o seu nascimento, então eu realmente espero que ele marque neste Campeonato Europeu. Isso seria muito gratificante e satisfatório para ele.

“Mas acho que ele não foi afetado porque é um rapaz excepcional e estamos muito felizes por tê-lo conosco.”

Ádám, que soma 23 internacionalizações pelo seu país, pode aumentar o seu registo de três golos pela selecção quando defrontar a Alemanha, na quarta-feira, onde precisa de pelo menos um ponto para ter alguma hipótese de avançar para a fase a eliminar.

“Nós os vencemos [Germany] em 2022, então tenho certeza que será uma motivação extra para eles”, disse Ádám na terça-feira. “Eles estarão pensando: ‘De novo não.’ Mas ficou claro desde o primeiro jogo que esta seleção alemã tem uma proposta completamente diferente do que era naquela época ou mesmo no ano passado.”

Ádám foi o artilheiro da primeira divisão húngara na temporada 2021-22, com 31 gols quando jogou pelo Paks, antes de se transferir para o time coreano Ulsan Hyundai.

Informações da Associated Press e da Reuters foram usadas nesta história.