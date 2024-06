Técnico: Robert Whittaker passou por uma cirurgia de emergência antes do UFC Arábia Saudita, o status do UFC 305 não está claro

Robert Whittaker entregou na noite da luta, apesar de um início difícil em sua jornada no UFC na Arábia Saudita.

O ex-campeão dos médios se destacou na luta principal do UFC, no último sábado, precisando de menos de dois minutos para derrubar Ikram Aliskerov. Foi uma vitória marcante para Whittaker, que tinha mais a perder do que ganhar depois de ver o adversário originalmente escalado, Khamzat Chimaev, ser eliminado da competição devido a uma doença.

Após o evento, o empresário de Whittaker, Titus Day, disse à Fox Sports Australia que seu lutador também estava enfrentando problemas de saúde e que Whittaker passou por uma cirurgia de emergência 24 horas antes de voar para a Arábia Saudita.

“Rob tem um abscesso muito grave que surgiu uma semana antes do voo”, disse Day. “Ele tinha dores de cabeça, dor de dente, era como se tivesse levado um chute na lateral da cabeça. Ele não conseguia treinar, não conseguia comer, não conseguia dormir. Foi muito doloroso.

“Todo o lado de sua cabeça estava doendo, então tivemos que levá-lo às pressas para uma cirurgia de emergência.”

Whittaker não fez menção a essas questões antes ou depois de sua luta com Aliskerov. Quando questionado sobre por que concordou em enfrentar um oponente menos conhecido, mas ainda perigoso, ele normalmente respondeu que é seu trabalho lutar contra qualquer um, em qualquer lugar, e que espera que sua preparação para Chimaev o beneficie mesmo com um confronto diferente.

A verdadeira questão era em que estado ele estaria quando chegassem à Arábia Saudita.

“Rob já havia parado de treinar alguns dias antes da cirurgia em Sydney”, disse Day. “E então voou com o rosto ainda entorpecido. Não tínhamos ideia se tudo ficaria bem. Todos estavam apenas rezando para que o inchaço diminuísse e tudo ficasse bem. E, felizmente, foi.

“Mas Rob ainda sente dor lá. Ainda precisa de mais cirurgia nas próximas semanas.”

Day não conseguiu identificar a origem da lesão, embora tenha mencionado que Whittaker teve os dentes inferiores danificados em uma luta anterior e que eles haviam adiado a cirurgia na época.

Whittaker já venceu três de suas últimas quatro lutas, derrotando Aliskerov e os candidatos classificados Paulo Costa e Marvin Vettori nesse trecho. Na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Arábia Saudita, Whittaker disse aos repórteres que poderia estar disponível para servir como reserva na luta principal do UFC 305, em 17 de agosto, em Perth, na Austrália, entre o campeão dos médios Dricus du Plessis e Israel Adesanya.

No entanto, sua equipe está adiando os planos até ter certeza de sua condição em agosto.

“No momento, em relação a Perth, é muito cedo para dizer”, disse Day. “Obviamente se falou muito naquela noite sobre Rob ser o reserva da luta principal do UFC 305. Também se falou sobre ele lutar com outra pessoa. E potencialmente, ele ainda poderia fazer qualquer uma dessas coisas. Ele terá que se reunir com a equipe e conversar sobre isso.”