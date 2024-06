Ted Danson diz que o elenco queria chutar a ‘bunda’ de Woody Harrelson no set de ‘Cheers’

Woody Harrelson tornou-se o inimigo público número um quando entrou no set de “Cheers”, e todos queriam “chutar a bunda dele”… é o que diz a estrela do show, Ted Danson .

Ted e Woody sentaram-se para uma entrevista no “Podcast de Conan O’Brien precisa de um amigo” para discutir “Cheers” … e eles mergulharam na entrada de Woody no programa durante a 4ª temporada como o novo bartender – também chamado Woody.

Ted diz que ninguém realmente teve problemas com Woody… exceto que ele era cerca de 10 anos mais novo que o resto do elenco – e eles decidiram tentar derrubar o cara alguns pontos.

Claramente, não há ressentimentos entre Woody e Ted, no mínimo… porque os dois estão fazendo um podcast juntos contando suas experiências em “Cheers” chamado “Where Everybody Knows Your Name” – então os dois ainda se dão bem.