Teddy Atlas compara Alex Pereira aos grandes nomes do boxe Joe Louis e Mike Tyson após a última vitória

O famoso treinador e analista de boxe Teddy Atlas nunca esconde o fato de que sabe mais sobre essa doce ciência do que sobre MMA, mas ele está começando a fazer mais comparações entre os dois esportes de combate — pelo menos no que diz respeito aos atletas.

No sábado, Atlas testemunhou outra performance icônica de Alex Pereira, que arrasou Jiri Prochazka e o derrotou com um chute violento na cabeça apenas 13 segundos no segundo round. O chute foi o destaque, mas Pereira armou sua vitória com um curto gancho de esquerda que derrubou Prochazka na lona pouco antes do fim do round de abertura.

Salvo pelo chifre, Prochazka tentou se recuperar durante seu período de descanso, mas então Pereira aplicou o chute finalizador da luta para encerrar a noite. Mas Atlas elogiou os socos de Pereira que levaram ao nocaute, especialmente porque ele prestou atenção à habilidade do campeão meio-pesado do UFC de encurtar a distância e causar o máximo de dano por dentro.

“Eu não via um soco curto como esse desde o filme de Joe Louis, o falecido e grande Joe Louis”, disse Atlas. “Joe Louis era famoso por dar socos de seis polegadas. Acabei de ver um gancho de esquerda de três polegadas. Incrível.”

Atlas acredita que uma das coisas mais impressionantes no jogo de Pereira, além de seu poder impressionante e sua habilidade de aplicar muitos golpes com muito pouco espaço para trabalhar, é a visão que ele usa para preparar os golpes.

Acompanhando a luta no UFC 303, Atlas percebeu diversas ocasiões em que Pereira parecia saber exatamente para onde Prochazka estava indo, e foi aí que ele atacou.

“Ele tem radar”, disse Atlas. “Ele tem visão de raio-x. Ele vê coisas que outras pessoas não veem. Terence Crawford no boxe é esse tipo de cara. Quando você vê as coisas e está calmo, e está naquele tipo de ambiente calmo, tudo o que você pode fazer é ver as coisas e reagir um pouco [faster].

“Eles chamam isso de timing, mas ele tem um timing especial porque ele é calmo e tem esse tipo de olhar.”

Antes mesmo de a luta começar, Atlas ficou fascinado pelo confronto inabalável que Pereira dividiu com Prochazka no octógono. Cada um olhou atentamente para o outro, mas Atlas já testemunhou em várias ocasiões onde Pereira foi capaz de confundir um oponente apenas olhando para ele.

Ele viu isso especialmente no sábado, ao observar como Pereira quase parecia intimidar Prochazka com o olhar frio e morto.

“Não pense que isso não tem efeito”, explicou Atlas. “Quando você obtém esse tipo de resultado por trás disso. Quando um cara consegue entrar na sua alma, é como se ele estivesse olhando através dela. Houve Sonny Liston, houve George Foreman, houve alguém chamado Mike Tyson – funcionou para eles.

“Isso ajuda a deteriorar o cara. Isso é o que você está tentando fazer. Você está tentando derrubar um cara. Então, quando você chega lá, o que você está fazendo? Você está tentando derrubar fisicamente um cara. Mas antes de começar, você está tentando quebrá-los mentalmente. É aí que ele tem vantagem sobre todos.”

Embora não pudesse saber exatamente o que Prochazka estava pensando no octógono antes do nocaute, Atlas tem a sensação de que pelo menos entende a reação.

A incrível capacidade de Pereira de manter a calma sob o fogo e depois lançar o inferno sobre os adversários é uma habilidade particularmente assustadora. Esse é o que mais pode impressionar Atlas.

“[Pereira’s opponents are] pensando: ‘Como é que ele não se sente como eu?’ É isso que eles estão pensando!” Atlas disse. “’Eu sinto meu coração [pounding]Eu sinto tudo isso. Ele não sente isso? Então ele não é humano?’

“É aí que você começa a entrar naquele lugar louco. Aquele lugar do bicho-papão. Agora mesmo [Alex Pereira] é o bicho-papão.”