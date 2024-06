Tennessee vence a Carolina do Norte e se aproxima das finais do MCWS

OMAHA, Nebraska – Kavares Tears e Reese Chapman marcaram, Drew Beam limitou a Carolina do Norte a uma rebatida em cinco entradas de shutout e o Tennessee assumiu o controle de sua chave no Men’s College World Series com uma vitória por 6-1 no domingo à noite.

Os Voluntários (57-12), tentando se tornar o primeiro cabeça-de-chave nacional desde 1999 a vencer o campeonato, avançarão para a melhor de três finais se conseguirem vencer o Estado da Flórida (48-16) ou a Carolina do Norte ( 48-15) na quarta-feira. Essas equipes se enfrentarão na terça-feira em um jogo eliminatório.

Os Vols, por 2 a 0 em um MCWS pela primeira vez, teriam que perder duas vezes para ter sua primeira aparição nas finais negada, o que significa que as ruas do centro de Omaha ficarão cheias de fãs vestidos de laranja na maior parte da próxima semana. Eles são o sexto cabeça-de-chave nacional a começar com 2 a 0 em Omaha.

“Estou muito feliz por nos colocarmos nesta posição”, disse Beam. “Tem sido incrível ver a quantidade de fãs que apareceram de Knoxville, de todo o país, vestindo a laranja. Este é um lugar muito especial para nós, e por isso é incrível que os fãs possam vir se divertir e nos ver jogar nosso jogo.”

Beam (9-2) limitou a Carolina do Norte a três corredores de base em cinco entradas, e seu time estava vencendo por 4-0 quando ele foi eliminado para a sexta.

O titular do Tar Heels, Shea Sprague (3-2), retirou nove dos primeiros 10 rebatedores que enfrentou antes de desistir de um único e caminhar no quarto. Então o Tears fez uma mudança elevada na parede traseira do bullpen do campo direito, próximo ao logotipo da Carolina do Norte, tornando-se o quarto jogador do Vols com 20 home runs nesta temporada – o segundo time na história da Divisão I a ter feito isso.

Chapman, 1 em seus últimos 15 quando rebateu, conectou para o sétimo para começar no final do quinto para perseguir Sprague.

Vance Honeycutt rompeu contra Beam com seu 27º home run da temporada para iniciar o sexto, e Casey Cook e Parks Harber escolheram para trazer Kirby Connell.

Connell, aquele com bigode no guidão, manteve o Tar Heels sem gols por duas entradas e passou as coisas para Nate Snead para iniciar o oitavo.

“Feliz por vencer”, disse o técnico do Vols, Tony Vitello, “porque todos os times dessa liga [ACC] é bom, mas a Carolina do Norte teve tanto sucesso quanto qualquer outra pessoa, e eles têm sido uma espécie de força da natureza e ainda são capazes de ser isso.”

Os Tar Heels totalizaram apenas seis corridas nos últimos três jogos, e a única corrida contra o Tennessee foi a menor desde a derrota por 2 a 1 para a Carolina do Sul em 9 de abril.

O técnico da Carolina do Norte, Scott Forbes, disse que não está preocupado em ficar sem arremessos, embora seu time precise vencer três jogos consecutivos em três dias para chegar à final.

“Perdemos”, disse ele, “mas ainda não terminamos. Vamos nos recuperar e estar prontos para jogar na terça-feira.”

O primeiro encontro das equipes desde 2019 começou com cada uma fazendo excelentes jogadas defensivas.

O shortstop da Carolina, Colby Wilkerson, lançou-se primeiro de joelhos para pegar Moore. Hunter Ensley, do Tennessee, disparou a toda velocidade e esticou o braço esquerdo para prender a mosca profunda de Anthony Donofrio para o centro, pouco antes de bater na parede e deixar o olho preto manchado no estofamento. Embora não tenha mostrado nenhum sinal imediato de lesão e rebatido duas vezes, ele foi substituído por Colby Backus no centro para iniciar o quinto. Ensley foi retirado por precaução.

“Ele bateu forte naquela parede, então eu queria ter certeza de que ele estava bem”, disse Beam. “Fiquei pasmo. Foi uma pegadinha maluca.”

O árbitro da home plate Kellen Levy foi substituído na quinta por Scott Cline, que estava trabalhando na segunda base. Levy foi atingido na máscara facial por uma bola de falta no turno anterior e começou a se sentir mal. Um porta-voz da NCAA disse que Levy estava sendo monitorado quanto a sintomas de concussão. O jogo foi atrasado 16 minutos enquanto Cline estava no vestiário dos árbitros vestindo equipamento de proteção.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.