Teofimo Lopez mantém título e derrota Steve Claggett em Miami

MIAMI – Teofimo Lopez manteve seu título meio-médio júnior da WBO com uma vitória por decisão unânime sobre Steve Claggett na noite de sábado no James L. Knight Center, no centro da cidade, mas não conseguiu fazer uma declaração contra o principal azarão.

Lopez — um favorito de -1200, por ESPN BET — derrotou Claggett em dois cards, 120-108, com 119-109 no terceiro. O canadense Claggett estava lutando em uma luta de 12 rounds pela primeira vez.

Estatísticas do CompuBox Punch Socos López Claggett Total desembarcado 315 140 Total lançado 946 820 Por cento 33% 17% Jabs pousou 33 80 Jabs lançados 327 454 Por cento 10% 18% Poder pousou 282 60 Poder lançado 619 366 Por cento 46% 16%

E essa primeira chance de título veio contra o boxeador número 10 libra por libra da ESPN. Lopez derrotou Claggett facilmente — ele superou Claggett por 315 a 60 — mas surpreendentemente nunca chegou perto de marcar um knockdown, muito menos um knockout, contra um boxeador lutando em nível de classe mundial pela primeira vez.

Lopez (21-1, 13 KOs) mostrou um poder tremendo em 135 libras, onde reinou como campeão indiscutível, mas em cinco lutas em 140, marcou apenas um KO. Isso aconteceu em agosto de 2022 contra o profissional Pedro Campa.

“Eu sabia exatamente que tipo de lutador esse cara era… ele vai se apresentar e testar meu condicionamento. E foi isso que tivemos hoje”, disse Lopez, 26 anos. “… Ele é um lutador duro. Eu não acho que alguém deveria ignorá-lo. Eu sabia disso … Ele se controlou.