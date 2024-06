Terrence Howard diz que ‘Leis da matemática de Jim Crow’ escondendo a verdade

TMZ. com

Terrence Howard acredita firmemente que suas teorias não tradicionais sobre matemática, gravidade e ciência são a pura verdade – e são apenas as “leis da matemática de Jim Crow” que impedem o resto do mundo de apoiá-lo!

Chamamos o ator/matemático do LAX e nosso fotógrafo perguntou se alguém havia entrado em contato com ele para debater algumas de suas diferentes visões sobre o mundo em que vivemos… incluindo sua insistência de que 1 x 1 = 2.

Terrence diz que está aberto a debates saudáveis ​​sobre o que tem pregado em podcasts… onde desafia as leis convencionais da matemática que existem há séculos.

O problema é… Terrence diz que os matemáticos limitaram a forma como pensamos sobre o mundo com seus princípios de longa data, comparando-os às leis restritivas do Sul de Jim Crow… e é por isso que ele acha que as pessoas são resistentes aos seus princípios matemáticos – 1 x 0 = 1 é outra joia.