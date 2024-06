Texas A&M chega às primeiras finais do MCWS e fica em primeiro lugar no Tennessee

OMAHA, Nebraska – Texas A&M vai disputar um campeonato nacional de beisebol pela primeira vez nos 130 anos de história de seu programa.

Jim Schlossnagle também teve um grande avanço. O técnico de 53 anos trouxe sete times para a Men’s College World Series desde 2010 – cinco quando estava no TCU e dois em suas três primeiras temporadas no Texas A&M – e nunca chegou às finais até agora.

“Estou cansado de sair antes do campeonato, então pessoalmente é incrível. É divertido fazer parte disso”, disse ele depois que seus Aggies nocautearam a Flórida com uma vitória por 6 a 0 na chave na noite de quarta-feira. “Estou animado para jogar contra um time incrível do Tennessee, um dos melhores times universitários que já joguei – quero dizer, eles realmente têm um ótimo time.”

Os Aggies (52-13) enfrentarão o primeiro colocado nacional, Tennessee (58-12), na série melhor de três do campeonato, começando no sábado. Será uma final totalmente da SEC pelo segundo ano consecutivo e pela terceira vez em quatro.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Justin Lamkin deu ao Texas A&M um segundo início sensacional consecutivo contra os Gators e Caden Sorrell marcou para abrir o jogo.

Horas depois de a Flórida acertar 14 rebatidas e marcar seu terceiro maior número de corridas nesta temporada na vitória por 15-4 sobre o Kentucky, os Gators (36-30) conseguiram apenas quatro rebatidas e foram eliminados pela primeira vez em 145 jogos.

O último time a eliminar os Gators? Texas A&M, 10-0 no torneio SEC de 2022.

“É como se você estivesse indo a toda velocidade e vencesse o jogo esta manhã e voltasse para o hotel, todos estavam de bom humor, estávamos nos sentindo muito bem com esta noite, e simplesmente não deu certo. caminho”, disse o técnico da Flórida, Kevin O’Sullivan. “Tão simples quanto isso, e a Texas A&M merece seguir em frente.”

Schlossnagle, que perdeu o titular Shane Sdao devido a uma lesão no braço nas super regionais, recorreu a Lamkin para um segundo confronto com os Gators em Omaha. Lamkin foi afiado em uma partida de 42 arremessos e três entradas no sábado. Ele foi ainda melhor na quarta-feira, mantendo os Gators sem gols durante cinco entradas e eliminando nove.

“Acho que a grande parte disso é ter confiança em mim mesmo e saber que posso ir lá e competir e jogar neste nível”, disse Lamkin. “E acho que apenas ficar à frente dos rebatedores e ter verdadeira confiança em todos os meus arremessos realmente me ajudou.”

Houve um momento assustador no início do nono, quando o defensor direito da Flórida, Ashton Wilson, bateu com a cabeça em um poste acolchoado na cerca que separava o bullpen e o campo enquanto tentava pegar o ataque de Ali Camarillo que foi para um triplo. Wilson parecia tonto, foi atendido por um treinador esportivo e técnico Kevin O’Sullivan e saiu do jogo.

Poucos esperavam que a Flórida chegasse às quatro finais do MCWS. Os Gators lutaram na temporada regular e tiveram que vencer sua última série, na Geórgia, para alcançar o recorde de vitórias necessário para serem elegíveis para uma licitação geral do torneio da NCAA. Eles venceram regionais e super regionais na estrada para chegar até aqui.

“Sempre que você perder um jogo no final do ano, especialmente em Omaha, será de partir o coração”, disse o defensor externo do Gators, Tyler Shelnut. “Estou muito orgulhoso dos meus companheiros de equipe e do resto deste grupo que se esforçou muito para chegar aqui – quero dizer, muito. Este ano inteiro foi muito difícil para todos nós. Então, estar aqui foi uma grande conquista .”

O calouro da Flórida, Liam Peterson, lutou pela terceira largada consecutiva. Ele caminhou quatro dos primeiros cinco rebatedores para forçar a primeira corrida dos Aggies e foi levantado.

Com seu time perdendo por 3 a 0 no sexto, O’Sullivan convocou o apaziguador Brandon Neely com um homem na base e um fora. Neely entrou tendo permitido apenas três corridas em 21 entradas, o recorde da equipe, no torneio da NCAA, mas Sorrell fez um arremesso de 3-2 para um home run de duas corridas para a direita e uma vantagem de 5-0.

“Lembro-me de ir a esses jogos quando tinha 10 anos e querer fazer parte disso”, disse Sorrell, que cresceu a três horas de College Station, em Highland Village, Texas. “O trabalho ainda não terminou.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.