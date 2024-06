Texas A&M rouba homer em nono lugar e supera a Flórida no thriller do MCWS

OMAHA, Nebraska – Jace LaViolette roubou de Cade Kurland um home run verde na nona entrada, Justin Lamkin e dois apaziguadores eliminaram 16 e Texas A&M segurou a Flórida por 3-2 em uma estreia atrasada pelo Men’s College World Series que terminou na madrugada de domingo.

Os Aggies (50-13) jogarão contra o Kentucky na noite de segunda-feira em um jogo dos vencedores da Chave 2. Os Gators (34-29), vice-campeões nacionais da LSU no ano passado, enfrentarão o Estado da Carolina do Norte em um jogo eliminatório na tarde de segunda-feira.

Texas A&M marcou suas corridas nas três primeiras entradas contra Liam Peterson (3-5), o primeiro calouro a iniciar uma abertura do MCWS para a Flórida, e então contou com Lamkin, Chris Cortez (10-3) e Evan Aschenbeck para segurar o O ataque de alta potência dos jacarés.

A Flórida recuperou de uma desvantagem em quatro de suas seis vitórias em torneios da NCAA e quase conseguiu novamente.

Depois de uma sequência no oitavo, os Gators carregaram as bases com duas eliminações contra o Aschenbeck. O canhoto, eleito o Stopper do Ano como o melhor jogador do país, saiu do inning quando o jogador da segunda base Kaeden Kent enluvou o rolo lento de Dale Thomas e deu seu golpe por baixo para o homem da primeira base Ted Burton a tempo para a terceira saída.

No nono, Michael Robertson marcou um gol antes de Kurland enviar uma mosca profunda para o centro-direito. Com as costas apoiadas na cerca, LaViolette estendeu a mão para pegá-la. Aschenbeck ultrapassou o rebatedor All-America Jac Caglianone antes de fazer sua décima defesa com um strikeout de Ashton Wilson.

O técnico da A&M, Jim Schlossnagle, assumiu um risco calculado iniciando Lamkin e salvando o também canhoto e arremessador número 1 da temporada, Ryan Prager, para o jogo dos Aggies na segunda-feira. Os Aggies estão com falta de titulares depois de uma lesão no braço de Shane Sdao no final da temporada na super regional da semana passada contra o Oregon.

Lamkin esteve no rodízio de fim de semana até a última série da temporada regular, mas teve dificuldades nas duas partidas anteriores. No mês passado, a única saída de Lamkin foi uma aparição em nove arremessos contra a Louisiana nas regionais.

Schlossnagle precisava que Lamkin lhe desse algumas entradas e depois passasse o jogo para Cortez e sua bola rápida de 160 km / h. Lamkin fez sua parte, permitindo um corredor de base e eliminando seis em três entradas.

Os Aggies marcaram no single infield carregado de bases de Travis Chestnut e em um arremesso selvagem no segundo e na dobradinha de Caden Sorrell no terceiro.

Cortez manteve a Flórida sem gols quando os Gators ameaçaram no quarto e sexto, mas eles romperam no sétimo em duplas consecutivas de Tyler Shelnut e Thomas. Aschenbeck enfrentou Michael Robertson, cuja derrota no RBI reduziu a vantagem dos Aggies para 3-2.