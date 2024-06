“The Boys” da Amazon terminará com quinta e última temporada, anuncia showrunner

Tele bateu Vídeo Amazon Prime Series “Os meninos“está programado para terminar com sua quinta temporada, conforme anunciado pelo showrunner Eric Kripke antes da estreia da 4ª temporada. Kripke revelou a notícia em um post nas redes sociais, afirmando: “A 5ª temporada será a última!” Ele também compartilhou uma cópia redigida do roteiro do final da 4ª temporada, provocando os fãs com a promessa de um “clímax sangrento, épico e úmido” para a série.

Kripke explicou que concluir a série com uma quinta temporada sempre foi seu plano, mas ele teve que esperar pela aprovação final da Vought, a megacorporação de super-heróis fictícios da série. Ele expressou seu entusiasmo em levar a história a uma conclusão emocionante e pediu aos fãs que sintonizassem a 4ª temporada, enfatizando que “o fim começou”.

“The Boys” se passa em um mundo dominado por Vought e gira em torno do conflito entre indivíduos superpoderosos conhecidos como “supes” e um grupo de humanos conhecidos como “The Boys”, que sofreram nas mãos dos supers em várias maneiras.

A série conta com um elenco talentoso, incluindo Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, e outros. A 4ª temporada verá a adição de Jeffrey Dean Morganconhecido por seu papel em “Supernatural”, tornando-o o segundo ator da série a se juntar a “The Boys” após a aparição de Jensen Ackles na 3ª temporada.

Drama de super-heróis busca uma conclusão dramática

Produzido executivo por Kripke, Seth Rogen e outros, “Os meninos“ganhou elogios da crítica e uma base de fãs dedicada desde sua estreia em 2019. O programa é baseado na série de quadrinhos de mesmo nome de Garth Ennis e Darick Robertson.

As especulações sobre a próxima temporada têm sido abundantes e os fãs estão aguardando ansiosamente o próximo capítulo da emocionante saga. Com sua mistura única de humor negro, ação intensa e comentários sociais, “The Boys” se tornou um destaque no gênero de super-heróis.

À medida que a série se aproxima do fim, os fãs podem esperar um final explosivo e satisfatório que trará a história a um final emocionante. O anúncio da temporada final apenas aumentou a expectativa pelo que promete ser uma conclusão inesquecível para “The Boys”.