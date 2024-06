Tiger Woods se prepara para sua primeira aparição no US Open desde 2020

PINEHURST, NC – Tiger Woods, que foi eliminado pela última vez no Aberto dos Estados Unidos em 2019, disse na terça-feira que gosta que o torneio desta semana seja disputado em um calor semelhante ao da Flórida, o que ajudará suas costas e perna direita reparadas cirurgicamente.

As previsões do tempo indicam temperaturas entre 80 e meados de 90 no final desta semana, com poucas chances de precipitação, o que deve ajudar Woods a se manter solto.

“É como se estivéssemos em casa”, disse Woods, que mora em Júpiter, na Flórida. “Quente e umidade é o que enfrentamos todos os dias em casa na Flórida, então isso não é novidade. É apenas garantir que eu me mantenha hidratado e o imposto mental que o calor vai trazer. não só eu. Todos serão testados.”

Woods, 48, fará sua primeira aparição no Aberto dos Estados Unidos desde que perdeu o corte no Winged Foot Golf Club, em Nova York, em 2020.

“Sinto que tenho força para fazer isso”, disse Woods na terça-feira, quando questionado se seu corpo é bom o suficiente para competir e vencer. “É apenas uma questão de fazer isso. Este campo de golfe vai testar todos os aspectos do seu jogo, especialmente mentalmente, e apenas a disciplina mental necessária para jogar neste campo de golfe em particular, vai exigir muito.”

Tiger Woods aceitou uma isenção especial da USGA para competir no 124º Aberto dos Estados Unidos depois de não ter conseguido se classificar pela primeira vez em sua carreira profissional. John David Mercer-USA TODAY Sports

O 15 vezes campeão principal fará sua terceira partida em um Aberto dos Estados Unidos disputado em Pinehurst No. 2. Ele empatou em terceiro em 1999 e terminou em segundo em 2005. Ele perdeu o mais recente Aberto dos Estados Unidos em Pinehurst No. cirurgia em 2019.

Woods dará a tacada inicial em 10º lugar às 7h29 ET na primeira rodada com Will Zalatoris e Matt Fitzpatrick. O trio dará a tacada inicial em primeiro lugar às 13h14 horário do leste dos EUA na segunda rodada.

Woods não tem se saído bem nos campeonatos desde que voltou ao golfe competitivo, depois de se ferir gravemente em um acidente de carro em fevereiro de 2021. Ele terminou em 47º e 60º no Masters em 2022 e em abril passado, respectivamente. Ele perdeu o corte ou desistiu em outras quatro partidas no Masters, PGA Championship e The Open.

No PGA Championship do mês passado no Valhalla Golf Club em Louisville, Kentucky, Woods errou o cut com um total de 36 buracos de 7 sobre 149. Em suas últimas 22 partidas em majors, ele errou o cut 10 vezes e desistiu duas vezes.

Em torneios recentes, Woods foi prejudicado por seu jogo curto, que foi um de seus pontos fortes durante sua carreira no Hall da Fama. Desde que passou por várias cirurgias na perna direita, Woods não tem conseguido jogar muito golfe fora dos campeonatos. Ele disse que a falta de repetições o deixou procurando se sentir nos greens.

Seu toque nos complicados complexos verdes de Pinehurst No. 2 será ainda mais importante. Woods jogou uma rodada de treinos no Pinehurst No. 2 em 4 de junho – a primeira vez que ele voltou ao campo desde 2005.

“Eu trabalhei um pouco no chipping e no putting, mas nada pode simular o que temos aqui nesta semana em particular, a quantidade de pequenos arremessos e os knobs e run-offs, e usando cunhas ou ferros longos ou madeiras ao redor dos greens ou até mesmo taco”, disse Woods.

“Há tantas tacadas diferentes que você realmente não pode simular, a menos que entre na propriedade. Essa é uma das razões pelas quais vim aqui na terça-feira passada, para poder tentar fazer isso. se firmou e ficou mais rápido desde então. Mesmo esta semana, mesmo com a chuva que tivemos na outra noite, o campo de golfe ainda está mais rápido.”

Woods passou grande parte da sexta-feira em Nova York, reunindo-se com autoridades do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita sobre um potencial investimento na PGA Tour Enterprises, que poderia potencialmente reunir o esporte fragmentado. O governador do PIF, Yasir Al-Rumayyan, participou da reunião. O jogador de golfe Rory McIlroy classificou a sessão de 4 horas e meia de “muito produtiva” e “muito construtiva”.

McIlroy e Woods fazem parte do subcomitê de transações da PGA Tour Enterprises, que está negociando com o PIF um potencial investimento multibilionário.

“Foi produtivo”, disse Woods. “E há luz no fim do túnel? Acho que estamos mais perto desse ponto do que estávamos antes da reunião. Discutimos muitos finais diferentes e como chegaremos lá. Acho que ambos os lados se afastaram do reunião, todos nos sentimos muito positivos naquela reunião.”

Mais tarde na terça-feira, Woods receberia o Prêmio Bob Jones, a maior homenagem da USGA que reconhece seu compromisso com o espírito esportivo e o respeito pelas tradições do golfe.

Woods é nove vezes campeão da USGA, vencendo três US Junior Amateurs consecutivos, três US Amateurs consecutivos e, em seguida, o US Open em Pebble Beach Golf Links na Califórnia (2000), Bethpage Black em Nova York (2002) e Torrey Pines (2008). ) fora de San Diego.

Jones é considerado o melhor jogador de golfe amador de todos os tempos, vencendo 13 campeonatos importantes e completando o Grand Slam em 1930. Depois de se aposentar do golfe, ele ajudou a projetar o Augusta National Golf Club e foi cofundador do Masters.

“Bem, acho que sempre que você está associado ao Sr. Jones, é sempre incrível”, disse Woods. “O que ele fez em sua carreira amadora, vencendo o Ams e o Opens e, obviamente, criando o Augusta National, o fato de eu ter a chance de ser homenageado com seu prêmio esta noite é muito especial.”