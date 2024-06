Tij Iginla quer seguir seu pai Jarome como principal escolha do draft

Livros foram escritos sobre como ser o filho do meio muitas vezes significa não receber a reverência reservada aos mais velhos ou a atenção ampliada que é dada aos mais novos.

Quando se trata de como ele é visto no hóquei, reverência e atenção tornaram-se temas extremamente familiares para Tij Iginla. Especialmente ao perceber que, embora existam famílias de hóquei, sua família pode ser diferente de todas as que o hóquei já encontrou.

Seu pai, Jarome, é membro do Hall da Fama do Hóquei. Sua irmã mais velha, Jade, é a estrela do programa de hóquei feminino da Brown University, onde ela liderou em pontuação nas últimas duas temporadas. Seu irmão mais novo, Joe, foi escolhido na primeira rodada pelo Edmonton Oil Kings da WHL e marcou cinco pontos em cinco jogos nesta temporada aos 15 anos, criando a expectativa de que ele poderia ser o próximo de seu nome a ter um futuro brilhante.

Quanto ao filho do meio Iginla? Há uma chance de Tij, o ala do Kelowna Rockets, ser a próxima escolha do primeiro turno da família e, potencialmente, ser convocado ainda mais alto do que seu pai, que foi a 11ª escolha do Draft da NHL de 1995.

“Seria muito engraçado e muito legal ir na frente dele”, disse Tij Iginla. “O top 10 em si também seria uma conquista muito legal. Tento não pensar muito nessas coisas. Mas sim, seria muito legal ter o direito de me gabar por isso.”

Numerosos drafts simulados colocam Iginla entre os 10 primeiros. O fato de ele estar na discussão de ser uma escolha potencial entre os 10 primeiros é exatamente o motivo pelo qual os Rockets trocaram uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada e Grady Lenton para o Seattle Thunderbirds em junho passado em troca de Iginla.

Após a troca, Iginla passou de um jovem de 16 anos tentando encontrar seu caminho na WHL para um jovem de 17 anos que marcou 47 gols e 84 pontos em 64 jogos para levar o Rockets aos playoffs da WHL, onde acrescentou outros nove gols e 15 pontos em 11 partidas de pós-temporada.

Quaisquer que sejam os drafts da equipe, Iginla o fará com a crença de que eles estão contratando um jogador que será um dos seis primeiros centrais a longo prazo e os ajudará a passar de seu estado atual para uma franquia com aspirações legítimas de campeonato.

Essa expectativa começará quando ele ouvir seu nome no draft da NHL em Las Vegas e subir ao palco para aceitar a camisa e os apertos de mão da diretoria que o selecionou. Mas há um significado adicional em sua seleção: ele tem a chance de se tornar um jogador negro da NHL de segunda geração, o que se acredita ser o primeiro.

Acredita-se que a NHL só tenha visto duas gerações de uma família negra uma vez, com Ted Nolan, que é membro da tribo Ojibwe, e seus filhos, Jordan e Brandon.

“Nunca pensei nisso assim, mas é legal ouvir isso”, disse Jarome. “Quando era criança, lembro-me, quando era um jovem jogador negro de hóquei, que era importante para mim ver os jogadores negros antes de mim e ao longo da minha carreira. Conheci muitos jovens jogadores negros de hóquei com quem tive a sorte de conversar nas escolas de hóquei Foi definitivamente uma honra que alguns deles me admirassem e eu fosse um modelo para eles como aqueles caras eram para mim.”

IGINLA FOI DE seis gols e 18 pontos em 48 jogos aos 16 anos, marcando oito gols e 20 pontos em seus primeiros 12 jogos com um suéter do Rockets.

Qual foi a grande mudança?

“Ele estava jogando em um time muito forte no ano passado em Seattle, quando era um jovem de 16 anos”, disse o técnico do Rockets, Kris Mallette. “Ele não estava conseguindo os minutos que realmente precisava ou que conseguia. Essa é a maior diferença.”

Nunca foi uma questão de habilidade para Iginla. Era mais uma questão de encontrar a oportunidade certa. Marcar 26 gols e 48 pontos em 32 jogos aos 15 anos pela equipe sub-18 da RINK Hockey Academy é o motivo pelo qual os Thunderbirds o convocaram em nono lugar no WHL Bantam Draft em 2021.

A primeira temporada completa de Iginla na WHL o viu jogar por um time dos Thunderbirds que estava na disputa para vencer a Memorial Cup. Ao final da temporada regular, eles teriam 16 escolhas do draft da NHL em seu elenco, com seis dessas opções jogando como alas.

Mesmo com tempo de jogo limitado, havia itens que os Rockets acharam atraentes no jogo de Ignila.

“Sua libertação é sorrateiramente rápida”, disse Mallette. “Pudemos assistir em primeira mão jogando contra o Seattle e em vídeo, você pode ver, mas quando você vê pessoalmente, você vê o quão rápido ele vai do stick até a rede. siga-o porque pode acontecer muito rapidamente.”

Iginla ficou grato por ingressar no Rockets porque isso significava que ele teria a chance de passar mais tempo com sua família. Jarome e Kara Iginla decidiram se mudar para Kelowna porque queriam morar em um lugar que gostassem, ao mesmo tempo em que permitiria que seus filhos continuassem o desenvolvimento do hóquei.

“Como pais, adoramos tê-lo em casa”, disse Jarome. “Tem sido muito divertido para nós. Foi bom para ele no ano passado se mudar para Seattle. Foi um bom desafio. Foi difícil para ele. Ele não jogou muito e eles eram um bom time. Mas ele cresceu em outras áreas.”

Morar com os pais proporcionou a Iginla a chance de trabalhar ainda mais além do que fazia no treino. Jarome disse que a família tem uma área de tiro junto com um espaço separado para trabalhar no manejo do bastão, projetado para que todos os filhos desenvolvam habilidades extras.

“Colocamos uma boa instalação de hóquei em casa para que nossos filhos possam fazer isso todas as noites”, disse Jarome. “É uma chance de continuar crescendo que a maioria das pessoas não tem, principalmente os tarugos.”

Ter um lugar para trabalhar extra e, ao mesmo tempo, ir para um time que poderia lhe proporcionar o tempo de jogo de que precisava permitiu que Iginla tivesse sucesso em seu ano de recrutamento.

Embora Iginla tenha recebido mais tempo de jogo, ele disse que o que especificamente lhe permitiu terminar em sexto lugar na WHL em gols foi ser confiável para lidar com as demandas de ser um atacante de primeira linha. Ele jogou contra outras linhas principais e pares defensivos, enquanto registrava minutos na unidade de power-play do Rockets.

Iginla marcou 11 gols em power-play para um power-play do Rockets que terminou em nono, enquanto seus oito gols na vitória ficaram empatados em sétimo. Seus nove gols nos playoffs foram o sexto nos playoffs da WHL, embora ele tenha jogado 11 jogos na pós-temporada, enquanto todos os outros 10 primeiros em gols nos playoffs apareceram em mais de 15.

“Quando é o seu ano de draft, todos estão pensando no draft e você compara coisas como pontos”, disse Tij Iginla. “Mas o que você está tentando fazer é manter o foco e não se preocupar muito com isso. Você apenas tenta colocar isso em perspectiva também. O rascunho é obviamente enorme, mas é um ano. É o seu ano de 17 anos. e eu não quero apenas [just] tenha um ótimo ano de draft. Quero ter uma ótima carreira na NHL.”

Esse nível de perspectiva vem parcialmente de ter um pai que passou pelo processo há quase 30 anos.

Jarome disse que seu ano de recrutamento foi “emocionante, mas estressante” porque é um passo mais perto do sonho de toda a vida da NHL, ao mesmo tempo em que é constantemente julgado. Ele disse que ter olheiros em todos os jogos diários é importante, o que pode ser muito.

“Externamente, não parece haver muita pressão”, explicou Jarome. “Eu sei que há aqueles dias em que você enfatiza que não jogou bem ou que não fez um bom jogo. Tentamos apoiá-los. Temos muitas histórias de quando passei por isso. Tenho certeza de que eles ficam cansados ​​disso, mas há momentos em que fica difícil.”

CALEB E SETH JONES. Mathieu e Pierre-Olivier Joseph. Anthony e Chris Stewart. Gemel e Givani Smith. Malcolm e PK Subban. Todos esses são exemplos de famílias negras que jogaram na NHL, e parece que os Iginlas podem ser os próximos, ao mesmo tempo que são os primeiros pai e filho negros a jogar na liga.

Depois que Willie O’Ree se tornou o primeiro jogador negro na história da NHL em 1957, a liga ainda precisava de mais tempo antes de ver outros. Mike Marson foi o próximo e só fez sua estreia em 1974. Grant Fuhr, Dirk Graham e Val James foram indiscutivelmente os jogadores negros mais proeminentes ao longo da década de 1980.

No entanto, foi na década de 1990 que a NHL viu um aumento considerável no número de jogadores negros. Houve 17 jogadores negros que fizeram sua estreia na NHL antes de 1990. Vinte e três jogadores negros entraram na NHL de 1990 a 1999.

Jarome fez parte de uma onda que incluía Donald Brashear, Anson Carter, Mike Grier, Jamal Mayers e Kevin Weekes. Ele também se tornou um dos rostos – e por um tempo, o rosto – da NHL. Provavelmente o exemplo mais forte de seu alcance veio quando ele foi selecionado como atleta capa da NHL 2003 da EA Sports, tornando-se o primeiro jogador negro a aparecer na capa do jogo. Quase 20 anos se passaram antes que PK Subban se tornasse o segundo jogador negro na capa, quando recebeu a homenagem na NHL 19.

Iginla também se tornou o primeiro jogador negro na história da NHL a marcar mais de 600 gols na carreira, mais de 600 assistências na carreira e 1.000 pontos na carreira.

Em 2020, Jarome juntou-se a O’Ree e Fuhr como o terceiro jogador negro a ser incluído no Hockey Hall of Fame.

“Isso é algo que passei a apreciar à medida que envelheci”, disse Tij sobre a carreira de seu pai no Hall da Fama. “Quando eu era criança, apenas assistindo, eu sabia que ele era um bom jogador, mas nunca pensei em coisas assim. Mas com tantas pessoas que ele foi capaz de inspirar por causa do que ele fez é muito legal.”

A década de 2000 viu 27 jogadores negros fazerem sua estreia na NHL, incluindo Evander Kane e Kyle Okposo, que jogaram entre si na final da Copa Stanley de 2024. Mas a maioria desse grupo – juntamente com os jogadores que se estrearam na década de 1990, como Iginla – já se aposentou e agora desempenha um papel fundamental na criação do que será o primeiro conjunto de jogadores negros de segunda geração.

É uma era que poderia começar com Iginla e continuar com outros, como o filho de Trevor Daley, também chamado Trevor, junto com o filho de Georges Laraque, Marcus.

Trevor Daley Jr., de 15 anos, acabou de jogar pelo programa Florida Alliance AAA, onde marcou 75 gols e 142 pontos em 61 jogos, enquanto Marcus Laraque, que também tem 15 anos, já tem 1,80 metro e marcou 13 gols. e 40 pontos em 28 jogos pelo time de seu clube em Edmonton.

Quanto ao Daley mais velho, o defensor de 40 anos jogou pela última vez na NHL durante a temporada 2019-20. Jogar 1.058 jogos da NHL proporcionou a Daley a longevidade que lhe permitiu apreciar ainda mais ver os filhos seguirem os pais. Daley se lembrou de quando era novato no Dallas Stars durante a temporada 2003-04 e foi companheiro de equipe do futuro pivô do Hall da Fama, Pierre Turgeon, que teria seu filho, Dominic, no time.

A carreira de Daley o levaria a ingressar no Detroit Red Wings em suas três últimas temporadas na NHL. Sua primeira temporada com os Red Wings o viu se reunir com um rosto familiar, já que Dominic Turgeon disputou seis partidas pelo clube naquela temporada.

Jogar com duas gerações de Turgeon fez Daley brincar que sabia que era hora de sair do jogo. Mas ver um filho seguir o pai na NHL era algo que Daley considerava especial. Ver que os Iginla poderiam seguir um caminho semelhante sabendo que a NHL tem a chance de ver mais famílias negras fazerem o mesmo é algo que Daley disse que poderia ajudar a desenvolver o jogo.

“Sempre apreciei tanto aqueles que vieram antes de mim que nunca pensei que uma segunda geração pudesse estar chegando”, disse Daley mais velho. “Nunca olhei dessa forma e sempre olhei para os caras antes de mim. O fato de podermos dizer ‘segunda geração’ e ter o filho de Jarome chegando é muito legal, até para mim absorver tudo isso, perceber que sabemos que temos ‘Jarome No. 2’ chegando.”