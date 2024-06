Tim Kennedy, do UFC, diz que atirador de assalto a banco na Flórida não colocou reféns em risco

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Ex-astro do UFC Tim Kennedy – que também é atirador das Forças Especiais do Exército dos EUA – está elogiando o atirador da polícia que matou um assaltante de banco com um tiro mortal à queima-roupa entre dois reféns.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Tim disse ao TMZ… a polícia fez um trabalho incrível aqui para preservar vidas inocentes e proteger civis, e qualquer um que pense que o atirador colocou os reféns em risco com um tiro tão ousado não tem ideia do que acontece em um atirador como esse.

Lembre-se… o vídeo mostra o momento em que um atirador do Departamento do Xerife do Condado de Lee filma através de um monitor de computador dentro de um banco, matando um ladrão que usava 2 reféns como escudos humanos enquanto se comunicava com um negociador.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Tim diz que o atirador usou um rifle calibre .308 e, a uma distância tão curta – cerca de 4,5 a 6 metros – a bala sempre passaria direto pelo monitor do computador e atingiria o crânio do culpado, com energia suficiente para manter o alvo. projétil ricocheteasse fora do caminho em direção aos reféns.