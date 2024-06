Tim Weah, dos EUA, recebe suspensão de 2 jogos por cartão vermelho contra o Panamá

O atacante da seleção masculina dos Estados Unidos, Tim Weah, foi suspenso por mais uma partida e multado em US$ 3.000 pelo cartão vermelho contra o Panamá na Copa América, confirmou a confederação sul-americana Conmebol à ESPN no sábado.

Weah foi expulso da derrota do USMNT por 2 a 1 para o Panamá na quinta-feira, aos 18 minutos, devido a um golpe de braço estendido na nuca do zagueiro panamenho Roderick Miller.

Weah já estava previsto para perder a crucial final da fase de grupos de segunda-feira contra o Uruguai para cumprir a suspensão automática de um jogo do cartão vermelho. No sábado, a Conmebol adicionou um jogo adicional à suspensão, o que significa que Weah perderá uma potencial quarta de final caso a seleção dos EUA avance na Copa América.

“Estou bem, só um pouco desanimado, obviamente, com as circunstâncias”, Weah disse a Jenny Taft, da Fox, no sábado. “Colocar meu time nessa situação nunca foi minha intenção. Acho que estou sendo pintado para ser uma pessoa violenta, o que não sou. E acho que isso meio que machuca muito.

“E ver meus irmãos tendo que seguir um caminho diferente para chegar ao nosso objetivo principal, realmente dói muito.”

O cartão vermelho de Tim Weah custou caro na derrota da seleção masculina dos EUA para o Panamá na Copa América. EDUARDO MUNOZ/AFP via Getty Images

Weah foi expulso na quinta-feira após uma revisão de vídeo. O incidente foi longe da bola, quando ele tentou se livrar da defesa de Miller.

A partida estava sem gols no momento da expulsão. Folarin Balogun colocou a seleção dos EUA na frente quatro minutos após o cartão vermelho, mas os EUA concederam o empate em minutos. O técnico da seleção dos EUA, Gregg Berhalter, mudou para uma formação 5-3-1 no segundo tempo para tentar preservar o ponto, mas José Fajardo, do Panamá, quebrou o impasse aos 83 minutos para reivindicar todos os três pontos para o Panamá.

O Panamá também ficou reduzido a 10 jogadores aos 88 minutos, quando Adalberto Carrasquilla foi expulso por uma entrada imprudente no capitão da seleção masculina dos EUA, Christian Pulisic.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Após a partida, Berhalter chamou a ação de Weah de “decisão tola” e disse que o atacante pediu desculpas ao time. Weah também emitiu um pedido público de desculpas em sua conta do Instagram.

“Conversamos de antemão sobre as tendências deste árbitro, sabíamos do que ele é capaz e, para ser honesto, acho que fizemos o jogo dele”, disse Berhalter a repórteres em entrevista coletiva. “E acho que tomamos essa decisão muito fácil. Tim foi atropelado, foi examinado e reagiu. Ele pediu desculpas ao grupo e acho que entende a posição difícil em que colocou o grupo.

“Mesmo assim, aconteceu e, como resultado, perdemos este jogo e teremos que seguir em frente e descobrir como vencer o próximo jogo.”

A derrota para o Panamá deixa a seleção dos EUA em perigo de uma eliminação na fase de grupos em casa em seu único grande torneio antes da Copa do Mundo de 2026, que os EUA serão co-anfitriões. Uma derrota ou empate contra o Uruguai na segunda-feira deixará os EUA precisando de ajuda da Bolívia contra o Panamá para avançar. A seleção dos EUA pode vencer o Uruguai e ainda assim não avançar se o Panamá vencer o Uruguai e compensar a diferença de gols, que atualmente é de mais-2 a favor dos americanos.

“Estou aqui apenas para pressioná-los, fazer as mesmas coisas que fazia antes, dar energia para a equipe, garantir que as vibrações estejam certas, manter todos sorrindo, acho que isso é o mais importante”, disse Weah à Fox. “Desejo-lhes o melhor, estarei com eles em tudo, apoiando-os, garantindo que mantenham a cabeça no lugar.”

Ele continuou: “Só vou fazer o meu melhor para ter certeza de que estou aqui presente com a equipe, intencional na forma como estou apoiando os caras e acho que isso é o mais importante. feito, obviamente.”