Tim Weah, dos EUA, recebeu cartão vermelho contra o Panamá na Copa América

ATLANTA – O atacante da seleção masculina dos Estados Unidos, Tim Weah, foi expulso aos 18 minutos da partida de sua equipe na fase de grupos da Copa América contra o Panamá, na quinta-feira, no Estádio Mercedes-Benz.

Weah estendeu a mão e atingiu o zagueiro panamenho Roderick Miller na nuca em um incidente fora da bola. Weah recebeu inicialmente um cartão amarelo, mas foi alterado para vermelho pelo árbitro central Iván Barton após análise do vídeo.

Folarin Balogun marcou para a USMNT quatro minutos depois, mas César Blackman, do Panamá, empatou quatro minutos depois.

O cartão vermelho de Tim Weah deixou a UMSNT com um jogador a menos no primeiro tempo contra o Panamá. EDUARDO MUNOZ/AFP via Getty Images

A expulsão de Weah é apenas a segunda de sua carreira por clube ou seleção – a primeira veio com o Lille em 2022 – e o deixa inelegível para jogar a final da fase de grupos contra o Uruguai, na segunda-feira.

O cartão vermelho de Weah é o segundo mais rápido desde o início do jogo por um jogador da seleção masculina dos EUA nos últimos 40 anos e o mais precoce em uma partida competitiva nesse período.

Jimmy Conrad foi expulso aos 17 minutos de partida contra Honduras, em amistoso de 2010.

A USMNT entrou no jogo de quinta-feira empatada em pontos com o Uruguai na liderança do Grupo C, após vencer a Bolívia na abertura do torneio. A equipe de Gregg Berhalter enfrentará o Uruguai na final da fase de grupos na segunda-feira.

Informações do ESPN Stats & Information contribuíram para esta reportagem.