Timberwolves adquirindo a oitava escolha Rob Dillingham do Spurs

O San Antonio Spurs concordou em enviar o guarda do Kentucky, Rob Dillingham, o oitavo escolhido no draft da NBA deste ano, para o Minnesota Timberwolves.

Os Spurs aumentaram seu estoque futuro de escolhas no draft ao adquirir uma escolha desprotegida de primeira rodada para 2031 e uma troca de escolha protegida entre os primeiros em 2030 dos Timberwolves.

Minnesota adiciona outra opção de defesa para o time, enquanto Anthony Edwards continua sua ascensão e o armador titular do ano passado, Mike Conley, 36, se aproxima do fim de sua carreira após completar sua 17ª temporada na NBA.

Dillingham se juntou a seu companheiro de quadra de defesa do Kentucky, Reed Sheppard, como uma escolha entre os oito primeiros, marcando a quarta vez que o Kentucky teve vários calouros escolhidos entre os 10 primeiros, quebrando o empate com Duke em qualquer escola.

Dillingham foi uma seleção All-SEC de 2023-24 e o Sexto Homem do Ano da SEC na temporada passada. Ele teve média de 15,2 pontos e 3,9 assistências, enquanto arremessou 44,4% na faixa de 3 pontos.

Os Timberwolves tiveram 56-26 na última temporada, o segundo melhor recorde da história da franquia. Eles chegaram às finais da conferência apenas pela segunda vez, e a equipe recompensou o técnico Chris Finch com uma prorrogação de quatro anos no início da semana.

De acordo com Bobby Marks da ESPN, a conta de impostos de luxo de Minnesota sobe de US$ 56 milhões para US$ 84 milhões com o acréscimo do salário de Dillingham.

Por causa da troca de Rudy Gobert, a equipe tinha apenas duas escolhas de primeira rodada disponíveis para negociação nesta temporada – a escolha número 27 neste draft e a escolha de 2031 que foi para San Antonio. Minnesota ainda possui suas escolhas de 2026 e 2028, bem como uma escolha parcialmente protegida de 2030, mas não pôde negociar escolhas em anos consecutivos por causa das regras da liga.

San Antonio também tem direitos de troca com Dallas no draft de 2030 e pode escolher entre as escolhas mais favoráveis ​​de Minnesota ou Dallas.

A oitava escolha foi definida para ser a segunda seleção da noite do San Antonio. Com a escolha número 4, os Spurs selecionaram o guarda Stephon Castle da UConn. San Antonio ainda tem as seleções 35 e 48 no segundo turno.

O gerente geral do Spurs, Brian Wright, não pôde falar sobre a troca na quarta-feira porque ainda não é oficial, mas disse que o San Antonio tem sido consistente em sua filosofia de formação de equipe desde que Victor Wembanyama foi escolhido no ano passado.

“Acho que as decisões que você toma ao longo do tempo em torno de sua flexibilidade, adaptabilidade e formas de construir têm sido bastante consistentes com isso”, disse Wright. “E queremos construir algo que seja sustentável e você tem que construí-lo tijolo por tijolo e esperamos fazer isso. Mas acho que todas as decisões que tomamos até este ponto foram baseadas nessa premissa e continuaremos com isso.”