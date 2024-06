Todos os olhos voltados para DeChambeau e McIlroy rumo à rodada final do Aberto dos Estados Unidos

PINEHURST, NC – Rory McIlroy não se importa em admitir: se houver uma tabela de classificação na sua periferia no campo de golfe, ele vai dar uma olhada nela.

Então, enquanto ele avançava pelas nove costas do número 2 de Pinehurst durante a terceira rodada de sábado, ele não pôde deixar de dar uma olhada e imaginar o que estava acontecendo atrás dele. Quando chegou ao 18º green, Bryson DeChambeau, que começou naquele dia com 4 abaixo, de repente estava com 8 abaixo.

McIlroy tentou se concentrar. Ele perseguiu seu longo birdie putt que provavelmente o colocaria no grupo final com DeChambeau se caísse, deu seu melhor lançamento e começou a andar atrás dele. Mas, ao contrário do putt de quinta-feira que ele fez para o birdie no dia 18, este errou.

Ao entrar na sala de pontuação e sair em direção à área de entrevista, McIlroy ainda achava que seu déficit era de quatro tacadas. Ele entrou em uma tenda improvisada para uma entrevista na Sky Sports. Quando saiu, já tinha visto o que tinha acontecido: DeChambeau havia enganado duas vezes o buraco 15. A vantagem agora era de duas tacadas. Ainda não acabou. Depois de conduzir sua coletiva de imprensa geral, um membro da mídia informou-o:

“Bryson fez birdie no dia 17.”

“Ele fez?” Rory perguntou.

A vantagem voltou para três.

As oscilações no Pinehurst No. 2 são uma característica, não um bug.

Se um percurso normal do PGA Tour permite que os jogadores corram em direção aos birdies, enquanto um lugar cercado por árvores e árvores densas como Valhalla transforma os melhores jogadores do mundo em máquinas unidimensionais, o que o Pinehurst nº 2 fez esta semana foi forçar os competidores a saiba quando pisar no freio.

“Acho que há buracos onde você tem que ser agressivo. Há buracos onde você tem que ser conservador”, disse McIlroy após sua rodada de 71. “Existem locais de buracos que você pode enfrentar e acertar cunhas próximos. Existem locais de buracos que você pode usar.” tenho que ficar longe.”

Bryson DeChambeau detém uma vantagem de 3 tacadas na rodada final. Imagens de Alex Slitz/Getty

O empurrão e o puxão do campo de golfe fizeram com que no sábado parecesse que cada buraco e cada tacada tinham uma importância monumental. Jogadores como Tony Finau e Ludvig Åberg, que em alguns momentos do dia ficaram empatados na liderança, descobriram o quanto um chute ruim pode atrapalhar uma rodada. Ambos fizeram triplo bogey em 13 e agora estão bem atrás de DeChambeau.

Outros como Matthieu Pavon e Patrick Cantlay limitaram o dano e mantiveram o curso, acertando 1 abaixo e até par, respectivamente, para empatar McIlroy em 4 abaixo rumo à rodada final.

“Você sente que às vezes está voando um pouco, seu jogo, tudo está acontecendo”, disse Pavon. “E então, em algum momento, você perde um verde, [you] Você pode ver um bogey e, de repente, começa a ficar mais difícil na sua mente e no seu jogo.”

O próprio McIlroy, que começou com 3 abaixo, saltou para 6 abaixo duas vezes durante sua rodada, apenas para cair para 4 abaixo no final do dia. Sua abordagem conservadora no buraco 12 (acertar 3 madeiras em vez de driver) deu-lhe uma visão perfeita de como conseguir a bola a 3 metros para o birdie. Por outro lado, sua agressividade no buraco 14, onde acertou 351 jardas do motorista, permitiu-lhe colocar uma cunha a meio metro do buraco.

No lado negativo, um chute agressivo no quinto buraco par 5 deixou-o com uma difícil subida e descida para o birdie que ele errou, dando-lhe um par no buraco mais fácil do percurso. Mais tarde na rodada, ele tentou se aproximar das bandeiras nos dias 15 e 17 (ambos par 3), resultando em dois bogeys caros.

“Adoro o teste que Pinehurst está apresentando”, disse McIlroy. “Você tem que se concentrar e se concentrar em cada tacada. É assim que um Aberto dos Estados Unidos deveria ser.”

Assistir à luta de outros jogadores serviu para destacar ainda mais o tipo de rodada que DeChambeau montou. À medida que se desenrolava, parecia um sonho febril. Birdies no quinto buraco e no sétimo colocaram DeChambeau em 5 abaixo. Embora estivesse ganhando do líder do segundo turno, Aberg, ele continuou se esticando e agarrando suas costas. Após fazer a curva, ele pediu ao preparador físico para alongá-lo enquanto tratava de um problema no quadril.

Embora DeChambeau tenha dito que é algo com que ele está lidando e que às vezes não permite que ele dê uma reviravolta completa, isso não pareceu afetá-lo. Nas costas nove, seus ataques percorreram 348 jardas, 359 jardas, 335 jardas, 333 jardas, 344 jardas e 341 jardas.

No entanto, o que colocou DeChambeau no topo da tabela de classificação não foi necessariamente a sua condução poderosa. Nos buracos 13 e 14, DeChambeau acertou ataques na área de resíduos (o primeiro aconteceu depois que ele acertou o ferro no tee e pediu aos fãs que não o vaiassem), mas ele permaneceu agressivo, acertando ambos os tiros de aproximação a 3 metros do buraco .

Rory McIlroy tem uma chance de acabar com sua grande seca – se conseguir pegar Bryson DeChambeau. Jared C. Tilton/Getty Images

“Isso é o que você está fazendo aqui, você está tentando jogar golfe conservador que lhe dá a oportunidade de acertar em alguns cenários”, disse DeChambeau. “Essa é a melhor maneira que posso descrever.”

Dada a forma como DeChambeau colocou esta semana (quarto em tacadas ganhas: putting), tudo o que o vencedor do Aberto dos Estados Unidos de 2020 teve que fazer foi colocá-lo no green. Por três dias consecutivos, o número 2 do Pinehurst mostrou o quanto DeChambeau se tornou um jogador completo – ele é o único a ter marcado nos anos 60 em todas as três rodadas – e também o quanto ele está gostando dos holofotes.

“Essa é a minha coisa favorita nos torneios de golfe”, disse DeChambeau. “Quando essa pressão existe e eu executo como sei como posso, não há sentimento melhor no mundo.”

McIlroy pode estar mostrando mais moderação, mesmo tendo que perseguir DeChambeau amanhã, mas ele já esteve aqui antes. Se alguém conhece o perigo de tentar forçar as coisas tanto quanto conhece o perigo de não ser agressivo (ver: Old Course em 2022, LACC em 2023), é ele.

“Estou animado com isso”, disse McIlroy sobre tentar mais uma vez vencer seu primeiro torneio importante em mais de 10 anos. “Espero que amanhã eu produza o golfe necessário para melhorar.”

Todos os olhos estarão voltados para McIlroy e DeChambeau amanhã e, à medida que eles dão a tacada inicial em pares diferentes, haverá muita observação no placar também. Mas o fato de este curso ter destacado exatamente o que faz de ambos jogadores de elite é outro lembrete do verdadeiro duelo que está por vir.

“No final das contas, sou eu contra o campo de golfe”, disse Pavon, que fará dupla com DeChambeau. “Meu único objetivo sempre que apareço é tentar vencer o campo de golfe.”

Esta semana, mais do que a maioria, é muito mais fácil falar do que fazer.