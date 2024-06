Todos os olhos voltados para Korda e Vu rumo ao KPMG Women’s PGA Championship

As estrelas estão se alinhando no LPGA Tour, já que Lilia Vu, duas vezes vencedora do campeonato principal, conquistou o Meijer LPGA Classic da semana passada em sua primeira largada depois de perder 11 semanas devido a uma lesão nas costas.

A golfista número 1 do mundo, Nelly Korda e Vu, estarão de volta ao campo juntos novamente no KPMG Women’s PGA Championship desta semana, o terceiro major da temporada, que começa quinta-feira no Sahalee Country Club em Sammamish, Washington.

Vu, que foi nomeada Jogadora do Ano da LPGA depois de vencer quatro vezes na temporada passada, incluindo dois majors no Chevron Championship e no AIG Women’s Open, tem como objetivo retornar ao primeiro lugar no Rolex Women’s World Golf Rankings. Claro, essa vaga pertence a Korda, que já venceu seis vezes em turnê nesta temporada, incluindo a primeira importante no Campeonato Chevron em The Woodlands, Texas, em 21 de abril.

Korda venceu seis vezes em sete partidas – e empatou o recorde do LPGA cinco vezes consecutivas – antes de se acalmar em suas últimas duas partidas com cortes perdidos no US Women’s Open e no Meijer LPGA Classic. Ela está tentando se recuperar depois dessas duas decepções.

“Vou passar por essas situações muitas vezes em que sinto que estou jogando muito bem e vou passar por uma pequena calmaria em que o golfe é a coisa mais difícil da minha vida agora”, disse Korda na terça-feira durante uma coletiva de imprensa no Women’s PGA Championship.

“Então é isso que me faz crescer como pessoa e o que me faz apreciar tanto o esporte e me faz apreciar as vitórias, os altos e os bons arremessos, as multidões lá fora também.”

Korda, de 25 anos, foi questionada na terça-feira se ela assistiu ao discurso de formatura do tenista Roger Federer no Dartmouth College em 9 de junho. O 20 vezes campeão do Grand Slam observou que, embora tenha vencido 80% de suas partidas em sua carreira, ele venceu apenas 54. % dos pontos que ele jogou.

“É a mesma coisa com o golfe”, disse Korda. “Eles conseguem o segundo saque. Se errarmos e acertarmos um grande número em um buraco, é um pouco mais penalizador do que se eles cometerem uma dupla falta, digamos, dependendo de onde eles estão na partida. É verdade. Você vai falhar mais do que ganhar, e acho que é isso que alimenta um jogador também nos esportes.”

Korda pode se identificar. Em 30 de maio, ela acertou 10 no 12º buraco par 3 na primeira rodada do Aberto Feminino dos Estados Unidos no Lancaster Country Club em Lancaster, Pensilvânia. Ela postou 80-70 e errou o corte por 2 tacadas em 10 a 150.

Na semana passada, ela começou com duplo bogey-bogey-bogey a caminho de um 4-over 76 em condições de vento na primeira rodada do Meijer LPGA Classic no Blythefield Country Club em Grand Rapids, Michigan. Ela se recuperou com 5 abaixo de 67 no segundo round, mas errou o corte por um.

Assim como Federer nas quadras de tênis, há uma expectativa de que Korda ganhe cada vez que fizer uma tacada inicial em um torneio.

“Eu sinto que a pressão é [a] privilégio, e isso é algo que você é o único que pode controlar isso”, disse Korda. “Você pode ouvir as vozes externas, mas no final do dia, quando você tem pressão, você pode aguentar isso de uma forma maneira positiva de que você está indo bem e jogando bem. Mas, sim, vou ficar na minha bolha esta semana e sair e tentar executar meus golpes, ter confiança no que tenho.”

Nelly Korda e Lilia Vu se enfrentarão no KPMG Women’s PGA Championship esta semana. Orlando Ramírez/Getty Images

Korda e Vu também competirão no próximo torneio olímpico de golfe feminino, agendado para 7 a 10 de agosto no Le Golf National, nos arredores de Paris. Elas estão classificadas em 1º e 2º lugar no ranking olímpico de golfe feminino e farão parte do campo de 60 mulheres.

“Nunca estive em Paris e a única coisa que estou realmente ansioso são os croissants, provavelmente em cada esquina”, disse Korda. “Eu adoro padarias e assados, então estou realmente ansioso por isso. E, obviamente, representar meu país e competir nas Olimpíadas é uma oportunidade incrível.

“Estou super animado para chegar lá e até mesmo para jogar naquele campo de golfe. [the 2018] Copa Ryder. Poder jogar em campos de golfe tão incríveis como fazemos hoje em dia será um prazer.”

Um país pode ter até quatro jogadoras em campo se estiver classificado entre os 15 primeiros do Rolex Women’s World Golf Rankings. Junto com Korda e Vu, Rose Zhang é a número 9 e provavelmente fará parte do time, enquanto Megan Khang (nº 16), Alison Lee (nº 18), Ally Ewing (nº 19) e Allisen Corpuz (nº 23). ) tenho trabalho a fazer esta semana.

O campo das Olimpíadas será finalizado após a rodada final de domingo no Sahalee Country Club.

Korda já garantiu uma vaga na seleção dos EUA para a Solheim Cup, que será disputada de 13 a 15 de setembro no Robert Trent Jones Golf Club em Gainesville, Virgínia. Será sua quarta participação na Copa Solheim.

Vu é o segundo em pontos da Copa Solheim – 911½ atrás de Korda – e está praticamente garantido para entrar no time. Os sete melhores golfistas na lista de pontos quando o período de qualificação terminar após o AIG Women’s British Open em St. Andrews, na Escócia, de 22 a 25 de agosto, se classificarão automaticamente para a equipe dos EUA. Os próximos dois jogadores mais bem colocados no ranking mundial também farão parte do time, e Stacy Lewis fará três escolhas de capitão.

Lewis está feliz que Vu, um estreante na Solheim Cup no evento do ano passado na Andaluzia, Espanha, esteja saudável novamente.

“O mais impressionante [thing] foi a quantidade de tempo que ela saiu e depois voltou e venceu”, disse Lewis. “Isso é realmente difícil de fazer, porque [when] você voltar, seu jogo curto pode estar enferrujado. Fiquei muito impressionado com isso.”