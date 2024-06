‘Todos perderam’: Profissionais reagem a Ian Machado Garry x Michael Page no UFC 303

Ian Machado Garry fez o que precisava para permanecer invicto.

Depois de três rounds de vai e vem, Garry emergiu vitorioso com uma vitória por decisão dura sobre Michael Page no UFC 303. Enquanto Page encontrou sucesso com sua trocação durante todo o tempo, Garry capturou o veredito apoiando-se em seu grappling no primeiro e terceiro frames. Garry agora está com 8-0 para começar sua carreira no peso médio do UFC, e parece pronto para conseguir uma luta de desafiante de ponta em seguida, enquanto continua sua busca pelo título de 170 libras do UFC.

No entanto, a natureza metódica da vitória de Garry não inspirou muitos de seus colegas. Confira abaixo como o mundo do MMA reagiu a Garry vs. Page no UFC 303.

Não sei quem ganhou essa luta, mas todos perderam uma. #ufc303 — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 30 de junho de 2024

Empate. Faça com que ambos se sintam como se estivessem perdidos — Sean O’Connell (@realOCsports) 30 de junho de 2024

Eu teria pensado que Garry estaria melhor em pé, mas claramente não é o caso. Adereços para MVP #UFC303 —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 30 de junho de 2024

Sinto muito, mas MVP venceu essa! Se alguma coisa foi uma decisão dividida! #UFC303 —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 30 de junho de 2024

MVP sempre transformando strikers em grapplers. -Josh Thomson (@THEREALPUNK) 30 de junho de 2024

Garry fez exatamente o que precisava fazer para vencer a luta. Nem sempre emocionante, mas obviamente funciona. Chapéu para Garry por trabalhar em seu grappling. Parabéns #UFC303 — Stephen “Wonderboy” Thompson (@WonderboyMMA) 30 de junho de 2024

Ian Garry definitivamente tinha um plano de jogo hoje à noite. Uma vitória é uma vitória, e as pessoas esquecem da luta, mas vão se lembrar da vitória! #UFC303 — Dustin Jacoby (@thehanyakdj) 30 de junho de 2024

Ian Garry pensa que é Ryan Hall esta noite — Derek Brunson (@DerekBrunson) 30 de junho de 2024

Ian Garry se junta ao clube de farejadores de virilha ‍♂️ #UFC303 -Joe Joe Giannetti (@Giannettimma) 30 de junho de 2024

O lutador mais mediano que já existiu, ian garry CHIIIIIIWEEEEWWWEEEE -Uroš Medič (@urketaraketa) 30 de junho de 2024