Tom Brady faz estreia na transmissão durante o jogo do campeonato UFL

Tom Brady coloquei o fone de ouvido pela primeira vez no domingo… fazendo algumas análises durante o jogo do campeonato da UFL – e o cara já parece um cara natural!!

O GOAT juntou-se Curt Menefee dar Joel Klatt no estande enquanto os Birmingham Stallions enfrentavam o San Antonio Brahmas em St. Louis … compartilhando sua opinião sobre a ação durante o segundo quarto do confronto.

Foi um pouco de aquecimento para o heptacampeão do Super Bowl… e ele aproveitou a oportunidade para explicar como os dois times precisavam começar a mover a bola um pouco mais no campo.

Brady também ajudou na entrega do troféu após a vitória dos Stallions por 25-0… entregando Adriano Martinez as honras de MVP.

Brady – que supostamente assinou um contrato de US $ 375 milhões com a rede – estará em todas as TVs de todos quando a temporada da NFL chegar… então é melhor você se acostumar com isso agora!!