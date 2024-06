Tom Brady introduzido no Patriots Hall of Fame, com o 12º lugar aposentado

FOXBOROUGH, Massachusetts – Em uma cerimônia com ingressos esgotados diante de mais de 60.000 torcedores no Gillette Stadium, Tom Brady foi introduzido no Hall da Fama do New England Patriots na noite de quarta-feira, com o proprietário Robert Kraft anunciando que sua camisa número 12 será nunca mais será usado na Nova Inglaterra.

Além disso, Kraft disse que uma estátua de Brady medindo 3,6 metros de altura será inaugurada durante a temporada de 2024, algo que a franquia nunca fez antes.

“Nosso objetivo era criar uma cerimônia única na vida para um jogador único. Espero que tenhamos alcançado esse objetivo com algumas novidades”, disse Kraft.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Brady encerrou o programa de três horas com um discurso empolgante que às vezes foi inflamado, emocionante, inspirador e bem-humorado. Ele chamou isso de “momento monumental” em sua vida, expressou seu agradecimento a Kraft e concluiu dizendo: “Sou eternamente grato. Sou Tom Brady. E sou um patriota.”

Os 20 anos de Brady na franquia, de 2000 a 19, produziram seis campeonatos do Super Bowl e 17 títulos da AFC East antes de terminar sua carreira jogando três temporadas pelo Tampa Bay Buccaneers, vencendo outro Super Bowl.

Mais de 100 de seus companheiros de equipe e ex-técnicos compareceram à cerimônia do Hall da Fama, incluindo Bill Belichick, que marcou a primeira vez que Belichick voltou ao Gillette Stadium desde que ele e os Patriots se separaram em janeiro, após 24 temporadas.

Brady notou a presença de Belichick, que foi um dos palestrantes da noite no início da noite e recebeu uma ovação estrondosa.

“Obrigado por seu compromisso incansável em me desenvolver e me incentivar a dar o meu melhor. Não fui eu, não fui você, fomos nós”, disse Brady. “Deixe-me deixar isso bem claro: não há treinador no mundo pelo qual eu preferiria jogar do que Bill Belichick.”

Belichick concluiu seus comentários com uma mensagem semelhante para Brady.

“Obrigado por tudo o que você fez por nós. Obrigado por tudo que você fez por mim. E obrigado pelo exemplo e modelo que você tem sido para todos nós, diariamente, há 20 anos “, disse Belichick. “Você é inacreditável.”

“Não fui eu, não fui você, fomos nós”, disse Tom Brady sobre seu ex-técnico na Nova Inglaterra, Bill Belichick. “Deixe-me deixar isso bem claro: não há nenhum treinador no mundo que eu faria. prefiro jogar do que Bill Belichick.” Patriotas da Nova Inglaterra

A noite incluiu algumas surpresas para Brady, incluindo a presença de seu rival de longa data Peyton Manning, que insistiu que ele fizesse seus comentários pessoalmente depois de notar que Brady estava lá para apoiá-lo em sua introdução no Hall da Fama do Futebol Profissional em 2021.

O cantor Kenny Chesney estava presente para apresentar uma versão ao vivo de sua música “The Boys of Fall” e o rapper Jay-Z cantou “Public Service Notice” – a música que tocou quando Brady entrou em campo durante a segunda metade de sua carreira no Patriots. .

Os pais, irmãs e parentes de Brady estavam todos presentes, e Brady frequentemente demonstrava suas emoções ao mencioná-los durante a noite.

“É tão difícil colocar em palavras o que esta noite significa para mim e para toda a nossa família”, disse ele.