Tom Brady não assumirá qualquer responsabilidade pela separação de Gisele do novo namorado

Tom Brady teria se recusado a assumir a responsabilidade por sua ex-mulher Gisele Bündchena recente separação de seu namorado treinador de fitness, Joaquim Valente.

Muitos vão se perguntar por que Brady deveria assumir qualquer culpa, dado o fato de Gisele ter seguido em frente, mas alguns insistiram que BradyO recente assado da Netflix colocou pressão adicional desnecessária sobre Giseleé romance.

As férias de Tom Brady não saem como planejado e ele cai no oceanoParker Johnson

Fontes próximas Brady46 anos, afirmou que “não se culpou” por Bündchen, 43, e a separação de Valente. Eles descreveram a atribuição da separação a Brady como uma “fuga”, especialmente após o lançamento de seu recente especial da Netflix.

“Tom sente que não deveria se culpar pelos sucessos ou dificuldades no relacionamento de Gisele”, disse uma fonte ao Daily Mail.

“Ele está longe disso e não está tentando sabotar nada.”

O ex-casal está focado na co-parentalidade

Brady está supostamente focado em manter um relacionamento saudável de co-parentalidade com Bündchen em vez de interferir em sua vida pessoal.

“Ele precisa viver sua vida e ser co-pai e chegar a um lugar com Gisele isso é saudável e feliz”, continuou a fonte.

“Não adianta nada tentar prejudicar ou perturbar qualquer tipo de relacionamento que ela tenha. Ele não acha que deva ser culpado de forma alguma.”

A fonte enfatizou que todos devem lidar com seus relacionamentos como adultos, sem culpar os outros.

“No final das contas, todo mundo é adulto e você terá que lidar com os relacionamentos, sejam eles bons ou ruins, levando isso dia após dia. Você não pode culpar os outros pelo que pode não estar funcionando, é uma desculpa colocar a culpa em Tom.”

A fonte também mencionou que Bundchen estava “estressado” muito antes BradyO especial da Netflix foi ao ar no mês passado.

A modelo da Vogue e seu namorado, instrutor de jiu-jitsu brasileiro de 34 anos, Valente, passaram um tempo considerável tentando fazer seu relacionamento funcionar. No entanto, Valente lutou com a atenção do público.

“Gisele está estressado há muito tempo tentando fazer funcionar com Joaquime com o passar do tempo, ele tem lutado para chamar a atenção deles”, disse a fonte.

Valente foi afetado pelo escrutínio público e pelas discussões sobre seu envolvimento em BündchenO casamento anterior com Brady.

“Ele esperava alguma atenção”, concluiu a fonte.

“Mas as pessoas falando sobre como ele arruinou um casamento e tudo o mais que foi mencionado no Roast o afetaram profundamente.”